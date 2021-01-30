買疫苗一波三折 陳時中：台灣「開打」一定比別人晚

指揮中心指揮官陳時中。（圖：指揮中心提供）

國際疫情嚴峻，台灣 採購國際疫苗 一波三折，疫情指揮中心曾一度信心滿滿表示，最快今年3月可以拿到疫苗，但指揮中心指揮官陳時中 昨日首度坦承，台灣民眾施打疫苗較其他各國晚，已是必然。陳時中表示，部分國家超量購買，「壟斷是不對的」。

至於台灣自製疫苗進程方面，衛福部食藥署昨宣布有條件核准聯亞生技候選疫苗進入第二期臨床試驗，繼高端疫苗，台灣第二家廠商通過二期臨床試驗許可。高端力拚6月上市，聯亞預計8月，國光進行一期臨床試驗中，台灣民眾要打自製疫苗得等下半年。

本報系聯合報報導，聯亞生技二期臨床實驗由中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬為計畫主持人，預計收案3000人、安慰劑對照組660人。至於上市進度，聯亞生技希望8月前上市。另一家已進入二期臨床實驗的高端疫苗則力拚6月上市。

陳時中指出，疫苗整體效益要等二期臨床試驗完成，並透過科學數據，經專家認可。至於國光生技，因尚未找到「最適當劑量」，正重新修改試驗設計，希望國光生技在二期進度很快有好消息。外界評估本土疫苗上市時間多落在今年6至8月。

另據台北中國時報報導，對於新冠疫苗採購及施打期程，陳時中去年11月起說法一變再變，先是說全民施打最保險要到今年第四季，之後又宣布手中已經確定有1500萬劑，有望提前至第二季。去年底更宣布採購到近2000萬劑，最快今年3月可供貨，但近來已不再提。

對於台灣遲遲拿不到疫苗，陳時中日前忍不住開砲，指因為有些大國超額購買疫苗，更說有國家買的疫苗數是總人口四倍，「剩下那麼多，是要放到壞掉嗎？壟斷疫苗是不對的。」並痛批世界衛生組織（WHO）不夠力，呼籲大國買需要的量就好。

另外，針對台灣是否考慮引進陸製疫苗的問題，陳時中昨日表示，台灣如果要引進陸製疫苗需考量修改相關法律，且「這樣的條件是在沒有候選疫苗的情況」，也就是說，除非台灣無法在國際上買不到疫苗，自製的疫苗又遲遲無法上市，到時才會考慮引進大陸製品。