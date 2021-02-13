光電板搶嘉義候鳥棲地 慘遭鳥屎覆蓋

嘉縣府招商施設布袋新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統完工，變光電板世界，候鳥減少，光電板被逾萬隻鷺鷥科鳥占據，板上布滿鳥屎。（記者魯永明／翻攝）

嘉義縣政府招商施設布袋鎮新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統，工程完工，滯洪池變光電板世界，鳥友及保育團體發現候鳥減少，但光電板被逾萬隻鷺鷥科鳥占據，板上滿滿鳥屎，鳥友批造成生態、候鳥、光電業三輸。台南七股光電板也如火如荼施工中，愛鳥人士憂心忡忡。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺發聲明，要公部門及開發單位，不要與野生動物搶棲地，「我絕不反對綠能 ，好好評估放對地方，否則牠們會反擊！」。布袋保育人士指出，新塭滯洪池光電板上滿滿鳥屎，遠看很驚人，大白鷺、小白鷺、夜鷺、蒼鷺等鷺鷥科鳥種，停棲光電板休息、嬉戲，或站立浮台邊際覓食小魚。

雖然光電板對鳥的影響不太大，但滯洪池也是鳳頭潛鴨重要棲地，壓縮喜愛深水域和開闊水域覓食鳥種棲地，大量鳥糞覆蓋光電板會造成發電率變差，光電業要花費大量人力、時間及水源清洗。

生態觀察家暨攝影師蘇家弘發現滯洪池南側冬候鳥不見，北側剩部分候鳥棲息覓食，數量多的紅頭潛鴨鳳頭潛鴨也減少，候鳥棲地被光電板占據，不是沙洲，「難道以後人住的地方被破壞，我們跟水鳥一樣下場嗎？這是台灣 奇蹟對待候鳥嗎？」

台南保育人士表示，新塭滯洪池光電板滿布鳥屎，對光電業很不利，會增加光電板清洗難度，也會影響到光電板壽命，對業者是頭痛問題，七股光電板還未完工，四周圍起來，看不到有無鳥屎問題，但這給光電業的經驗，就是不要選址在野鳥生態豐富的地方。

縣府水利處說，新塭滯洪池光電招商收租金 ，光電板上有玻璃，廠商會監測發電清洗，當初施工委託學術機構調查生態，讓光電板與鳥類共存，南側夏候鳥燕科鳥多，預留滑水道讓鳥棲息；北側規畫沙洲濕地，讓鴨科棲息。