我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耶魯命案死者未婚妻 與嫌犯合影曝光 有過戀情？

莫德納加速疫苗供應！原本每瓶裝10劑 將增至14劑

光電板搶嘉義候鳥棲地 慘遭鳥屎覆蓋

記者魯永明、吳淑玲／嘉義13日電
嘉縣府招商施設布袋新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統完工，變光電板世界，候鳥減少，光電板被逾萬隻鷺鷥科鳥占據，板上布滿鳥屎。（記者魯永明／翻攝）
嘉縣府招商施設布袋新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統完工，變光電板世界，候鳥減少，光電板被逾萬隻鷺鷥科鳥占據，板上布滿鳥屎。（記者魯永明／翻攝）

嘉義縣政府招商施設布袋鎮新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統，工程完工，滯洪池變光電板世界，鳥友及保育團體發現候鳥減少，但光電板被逾萬隻鷺鷥科鳥占據，板上滿滿鳥屎，鳥友批造成生態、候鳥、光電業三輸。台南七股光電板也如火如荼施工中，愛鳥人士憂心忡忡。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺發聲明，要公部門及開發單位，不要與野生動物搶棲地，「我絕不反對綠能，好好評估放對地方，否則牠們會反擊！」。布袋保育人士指出，新塭滯洪池光電板上滿滿鳥屎，遠看很驚人，大白鷺、小白鷺、夜鷺、蒼鷺等鷺鷥科鳥種，停棲光電板休息、嬉戲，或站立浮台邊際覓食小魚。

雖然光電板對鳥的影響不太大，但滯洪池也是鳳頭潛鴨重要棲地，壓縮喜愛深水域和開闊水域覓食鳥種棲地，大量鳥糞覆蓋光電板會造成發電率變差，光電業要花費大量人力、時間及水源清洗。

生態觀察家暨攝影師蘇家弘發現滯洪池南側冬候鳥不見，北側剩部分候鳥棲息覓食，數量多的紅頭潛鴨鳳頭潛鴨也減少，候鳥棲地被光電板占據，不是沙洲，「難道以後人住的地方被破壞，我們跟水鳥一樣下場嗎？這是台灣奇蹟對待候鳥嗎？」

台南保育人士表示，新塭滯洪池光電板滿布鳥屎，對光電業很不利，會增加光電板清洗難度，也會影響到光電板壽命，對業者是頭痛問題，七股光電板還未完工，四周圍起來，看不到有無鳥屎問題，但這給光電業的經驗，就是不要選址在野鳥生態豐富的地方。

縣府水利處說，新塭滯洪池光電招商收租金，光電板上有玻璃，廠商會監測發電清洗，當初施工委託學術機構調查生態，讓光電板與鳥類共存，南側夏候鳥燕科鳥多，預留滑水道讓鳥棲息；北側規畫沙洲濕地，讓鴨科棲息。

綠能 台灣 租金

上一則

「刺軸含羞木」擴散 生態專家：危及水庫蓄水量

下一則

旱！水庫淤積現形 德基水庫、日月潭出現奇景

延伸閱讀

絕不做巴洛克花園！知名景觀建築師吳書原 荒野才是美

絕不做巴洛克花園！知名景觀建築師吳書原 荒野才是美
誠品到古蹟美術館開店！湖水綠門框 濃濃藝術風情

誠品到古蹟美術館開店！湖水綠門框 濃濃藝術風情
「及時行樂不如行善」 他行醫30年已捐上億 遺產也要全捐

「及時行樂不如行善」 他行醫30年已捐上億 遺產也要全捐
醫師一家5口墜谷傷…醫師獲救隔天還上班動手術

醫師一家5口墜谷傷…醫師獲救隔天還上班動手術

熱門新聞

台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌。(聯合報系資料照)

臺灣6.1強震 逢台南大地震5周年 全台狂搖驚醒夢中人

2021-02-06 17:02
沈雁驚傳在美辭世，享年60歲。(本報資料照片)

台灣首代玉女「一串心」沈雁在美德州驟逝

2021-02-06 02:30
趙少康接受本報系專訪時表示，將爭取代表國民黨參選2024年總統大選，年後成立競選辦公室和競選團隊。記者鄭超文／攝影

趙少康選2024 王金平、朱立倫、韓國瑜都給同一個答案

2021-02-08 16:57
雞排妹性騷擾風波延燒至今。圖／本報系資料照

雞排妹控性騷／百人尾牙無人敢舉證 舞者移除打卡自保

2021-02-07 17:27
民俗老師譚秀珠提出，年初一應該遠離十大禁忌，多沾沾喜氣。 記者李樹人／攝影

年初一的十大禁忌 你最常犯哪一項？

2021-02-11 07:53
中廣董事長趙少康重返國民黨之後，接受聯合報專訪表示，他將爭取代表國民黨參選2024年總統大選。（記者鄭超文／攝影）

趙少康宣布參選2024總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

2021-02-07 23:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定
耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺
前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的
拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點
德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡

德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡