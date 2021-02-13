「刺軸含羞木」擴散 生態專家：危及水庫蓄水量

被列為全球百大外來入侵物種的刺軸含羞木，外型長得像是大型的含羞草。（本報資料照片）

國際列名世界百大入侵物種的「刺軸含羞木」在台灣 快速擴散，不僅危害東部的河川，西部也由南往北，繼六年前首度被記錄入侵台南市新化虎頭埤，最近也出現在東山枋山橋附近。生態專家表示，這種外來生物對水庫危害大，會快速生長，使水庫蓄水面積縮小，對長期缺水的南部地區來說相當不妙。

農委會特有生物中心副研究員許再文表示，六年前發現族群往西、往北擴散，但至今因欠缺經費而沒有全面調查，目前不了解危害情況，也許族群已更北邊也不一定。

許再文六年前進行野外記錄時，在虎頭埤發現刺軸含羞木。這種源自於南美的植物，喜歡有水的環境，生長快速，種子會隨水漂流，族群擴散很快，更因根部會抓住淤泥，一旦在水庫區或河道生長，會迅速縮小水域面積。

刺軸含羞木外型很像大型含羞草，可長到四、五公尺高，砍除或火燒方式都難防治，只能整株移除，之前在虎頭埤發現後，雖然曾清除，但當時正值結果季節，種子反而因清除而四散。

成大生科系特聘教授蔣鎮宇表示，近20年前曾進行相關調查，當時只在南迴的台東達仁發現，近年往東、往西擴散，台東河道相當多，屏東東源的野薑花保護區也被嚴重入侵，而西半部也逐年往北遷，除了繁殖力強，可能與全球暖化 也有關。

蔣鎮宇表示，台灣的外來物種愈來愈多，但卻缺乏完整防治方法，也沒有早期防治觀念，等到族群全境擴散要防治就難上加難。

蔣鎮宇以外來植物小花蔓澤蘭防治為例，許多縣市每年都編經費收購，但每年收購一部分，只能減緩族群擴散，甚至為了收購，民眾有「不要清光，明年才能再賣錢」想法，防治效果有限，他認為應該由政府主導防治才有機會根絕。

他表示，台灣對於外來生物的防治趨向民粹式，最近綠鬣蜥受到關注就會編列經費捕捉，但沒有完整防治計畫仍難根絕。