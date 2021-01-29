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新增4例境外移入 台灣新冠病例達900大關

記者陳婕翎、陳碧珠／台北29日電
台灣29日新增4例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自菲律賓(案897至899)及南非(案900)入境。(記者陳碧珠／攝影)
台灣29日新增4例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自菲律賓(案897至899)及南非(案900)入境。(記者陳碧珠／攝影)

台灣新冠病例達900大關，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，新增4例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自菲律賓(案897至899)及南非(案900)入境。

陳時中表示，案897、898及899均為菲律賓籍30多歲女性移工，今年1月14日來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。

3人於1月27日接受檢疫期滿前採檢，並於今日確診。由於3人均無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案900為本國籍60多歲男性，去(2020)年10月至南非探親，今年1月12日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月19日起陸續出現喉嚨痛、鼻塞及咳嗽情形，並自行服藥，1月24日雖曾向衛生單位通報，但個案表示已服藥且症狀改善，故未就醫。

陳時中說，個案於1月27日檢疫期滿後，自行前往就醫，經採檢於今日確診。已掌握接觸者共1人，為同住家人，因與個案分住不同樓層，活動空間有區隔，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計151837例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含148478例排除)，其中899例確診，分別為789例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、813人解除隔離、79人住院隔離中。

陳時中 南非 台灣

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