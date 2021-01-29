我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

疫後習慣改變 不帶現金出門 台逾7成能過上一整天

記者戴瑞瑤／台北29日電
isa調查，信用卡與簽帳金融卡首度超越現金成為民眾最常使用支付方式，76%的台灣民眾可過一天以上的非現金生活。(本報資料照片)
isa調查，信用卡與簽帳金融卡首度超越現金成為民眾最常使用支付方式，76%的台灣民眾可過一天以上的非現金生活。(本報資料照片)

你可以不帶現金出門一整天嗎？新冠肺炎疫情加速台灣民眾使用非現金支付，根據國際發卡組織Visa昨公布的最新調查，76%的台灣民眾可過一天以上的非現金生活；且有40%民眾表示，相較過去兩年，目前已減少攜帶現金出門。

Visa公布「消費者支付調查2.0」指出，信用卡與簽帳金融卡首度超越現金，成為民眾最常使用支付方式，有64%的民眾台幣400元以上的交易會選擇非現金支付，45%預測未來一年將增加使用非現金方式付款。

調查指出，有近60%民眾曾經嘗試過非現金生活，近30%表示能維持非現金生活一天，35%有信心維持數天，14%則可持續至一周，並認為非現金支付有避免麻煩、易於查閱個人財務、有效率且環保等好處。

Visa台灣區總經理趙麗芳表示，疫情帶動民眾更頻繁使用電子支付，隨著電子支付百花齊放，手機中載有電子支付的比率提升至79%，顯示電子支付已發生在民眾每天生活中。

趙麗芳指出，疫情讓台灣民眾的日常生活逐漸電商化，雜貨、美食外送位居前兩名，而這些成長將在疫情後持續，成為消費模式新常態。小型商家將是未來成長新藍海，商家將更意識到線上存在的必要，數位轉型勢在必行。

據調查，以購物頻率來看，八成消費者每月至少會在小型商家消費一次，即便過去一年的付款方式多採現金，消費者仍期望有更多付款方式，包括信用卡、電子支付、電子票證。42%的受訪者表示，小型商家若能經營線上生意，會傾向增加消費。

調查也發現，台灣逾七成民眾有使用銀行的行動銀行APP，且每月最少使用九次，消費者最常使用的業務為查詢帳戶或投資餘額、轉帳及繳費。

台灣 疫情 Visa

上一則

黑白集／真要吃萊豬肉鬆的是誰？

下一則

黃芳彥客死美國 洪秀柱：祝福陳水扁晚上睡得安穩

延伸閱讀

失業→創業 馬州雙胞胎姊妹「疫」外成功

失業→創業 馬州雙胞胎姊妹「疫」外成功
優衣庫App新增電子支付功能

優衣庫App新增電子支付功能
限制外送App抽成 州參議會今表決

限制外送App抽成 州參議會今表決
紐約州議會提案 限制外送App對餐館抽成

紐約州議會提案 限制外送App對餐館抽成

熱門新聞

黃重彥在台中經營診所，他說，哥哥芳彥在美國過得很好，不太可能自殺。記者趙容萱／攝影

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

2021-01-28 21:58
因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥傳出逝世消息。聯合報系資料照片

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

2021-01-28 07:28
連戰二身子連勝武(右)被媒體拍到與女子喝酒過夜，他2009年與華航空姐路永佳結婚。（本報資料照片）

連戰次子被爆婚外情 妻曾在IG寫「遇渣男有離開勇氣」

2021-01-27 02:29
寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。(聯合報系資料照)

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

2021-01-22 19:15
前力霸集團董事長王又曾。 (報系資料照片)

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

2021-01-28 11:21
黃芳彥（中）與扁家關係密切。(報系資料照片)

黃芳彥在美猝逝 扁：不敢相信！1月16日還致電哀悼扁媽

2021-01-28 12:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…