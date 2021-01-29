疫後習慣改變 不帶現金出門 台逾7成能過上一整天

isa調查，信用卡與簽帳金融卡首度超越現金成為民眾最常使用支付方式，76%的台灣民眾可過一天以上的非現金生活。(本報資料照片)

你可以不帶現金出門一整天嗎？新冠肺炎疫情 加速台灣 民眾使用非現金支付，根據國際發卡組織Visa 昨公布的最新調查，76%的台灣民眾可過一天以上的非現金生活；且有40%民眾表示，相較過去兩年，目前已減少攜帶現金出門。

Visa公布「消費者支付調查2.0」指出，信用卡與簽帳金融卡首度超越現金，成為民眾最常使用支付方式，有64%的民眾台幣400元以上的交易會選擇非現金支付，45%預測未來一年將增加使用非現金方式付款。

調查指出，有近60%民眾曾經嘗試過非現金生活，近30%表示能維持非現金生活一天，35%有信心維持數天，14%則可持續至一周，並認為非現金支付有避免麻煩、易於查閱個人財務、有效率且環保等好處。

Visa台灣區總經理趙麗芳表示，疫情帶動民眾更頻繁使用電子支付，隨著電子支付百花齊放，手機中載有電子支付的比率提升至79%，顯示電子支付已發生在民眾每天生活中。

趙麗芳指出，疫情讓台灣民眾的日常生活逐漸電商化，雜貨、美食外送位居前兩名，而這些成長將在疫情後持續，成為消費模式新常態。小型商家將是未來成長新藍海，商家將更意識到線上存在的必要，數位轉型勢在必行。

據調查，以購物頻率來看，八成消費者每月至少會在小型商家消費一次，即便過去一年的付款方式多採現金，消費者仍期望有更多付款方式，包括信用卡、電子支付、電子票證。42%的受訪者表示，小型商家若能經營線上生意，會傾向增加消費。

調查也發現，台灣逾七成民眾有使用銀行的行動銀行APP，且每月最少使用九次，消費者最常使用的業務為查詢帳戶或投資餘額、轉帳及繳費。