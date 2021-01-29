晶片換疫苗？朝野籲談判層級拉高 經長：已向德提議

經濟部長王美花已向德國提議，希望能協助台灣取得疫苗。(記者林澔一／攝影)

朝野要求衛福部透過貿易談判取得疫苗 ，優先供給第一線醫護人員使用。前疾管局長蘇益仁表示，疫苗的採購早該規畫妥適；三總感染科主治醫師、前疾管署長張峰義則表示，經貿談判位階很高，已非衛福部疾管署這樣的三級單位可以決定，必須由行政院跨部會合作。

經濟部長王美花昨表示，前日德國 在台協會處長王子陶來訪經部，帶來德國經濟部長阿特麥爾希望台灣 供應車用晶片的信，當時已向王子陶表達希望德國能協助台灣取得疫苗。王子陶表示會轉達給德國。

國民黨團所提決議案表示，近日全球爆發半導體缺貨潮，美、德汽車大廠均透過關係希望台灣政府協助採購台積電晶片，有鑑於台灣採購新冠肺炎疫苗不順，也可相對透過此一貿易談判機制，結合民間力量，加強對外採購疫苗。

前衛生署長葉金川表示，晶片歸晶片、疫苗歸疫苗，難以想像這兩個不相干的事情湊在一起。葉金川以當年H1N1疫情為例，當時向海外疫苗廠購買疫苗，廠商不是不願賣，但等到貨時已是隔年，疫情早已結束。

台大兒童醫院院長黃立民則認為，晶片與疫苗是兩碼子事，台灣雖訂購1000萬劑牛津／AZ疫苗，但拿不到就是拿不到，台灣現在也只能「等」。他預估，今年3月拿不到的機率很大，以現在情勢推估，可能年中才能拿到少量的貨。