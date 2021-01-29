疫情阻出國 台灣放寬海外學歷認證

受到疫情影響，不少海外大學改線上教學，台生可能從開學到畢業都沒出國，因此教育部決定放寬海外學歷認證。(本報資料照片)

受到新冠肺炎疫情 影響，不少海外大學改採線上教學，教育部 近來核釋「大學辦理國外學歷採認辦法」，2020學年起，台生若錄取海外學校，但所讀學校因疫情禁止入境或入校，以至從開學到畢業都沒出國，其所取得的學歷也能獲台灣 政府認證，最快今年8月就會有首批沒有出國讀書的留學生適用。

不過一名熟悉留學政策的人士指出，原本的學歷採認辦法限定留學生一定要出國，學士至少在國外待滿32個月，碩士至少滿8個月，返台申請認證學歷時，還要附護照戳章證明。此制是為防堵部分海外大學在台設分校，讓台灣在職人士留在台灣進修，頂多在海外待一、兩個月，就能取得海外學歷，排擠台灣教育單位招收學生，教育部這次因疫情放寬學歷採認標準，恐難防有心人士操作。

教育部高教司科長賴冠瑋強調，這次核釋只適用受疫情影響的學生，須佐證此類證明，所獲學歷才能被台灣採認。

教育部高教司表示，2020學年起，台灣學生若在疫情期間獲得海外大學的入學許可，但因當地國家防疫，遭限制入境或改採遠距教學，台灣單位應將這些防疫措施納入採認學歷的綜合評斷標準之一，其他採認項目包括所讀學校的學制、行事曆等資料。

中華民國留學服務商業同業公會理事長張忠豪表示，疫情期間各國開放入境情況不一，如澳洲、紐西蘭限制入境；英國無限制，美國則由各校自治。不過留學生還是想出國來確保學歷價值，況且台灣學生大多不習慣線上上課，認為參與遠距分組討論、報告很麻煩，能出國還是會出國。

一名正在英國留學的林姓學生直言，遠距學習問題更多，如時差，也很難和老師討論報告和論文，因此儘管英國疫情嚴峻，身邊的台灣留學生仍大多選擇出國唸書。

張忠豪建議，可關注各國疫苗施打情況，若能在台灣施打，出國後將安全許多；也有些國家走得更快，如加拿大昨宣布，境內人士今年9月全部都可免費施打疫苗，台生前往他國，能同時打疫苗和留學，一舉兩得。