被陳光標激到 新北無名氏11年來捐款2.1億元

新北「無名氏」連續11年捐款，迄今已達到2億1000萬元。（圖：新北社會局提供）

每年農曆春節前夕總有一名善心人士，以「無名氏」的名義捐款給新北市政府，迄今已連續11年，新北市長侯友宜 日前宣布，無名氏今年再度捐款2000萬元，已累積高達台幣2億1000萬元，嘉惠超過200萬老人、兒少、婦女、新住民及身心障礙者等弱勢族群。

中國 大陸陳光標11年前高調來台行善，使得「無名氏」當時捐出1000萬給新北幫助弱勢，無名氏隔年加碼到2000萬，且每年不曾間斷捐款。

侯友宜說，11年來無名氏的善款，讓新北社會局、勞工局、教育局 、文化局及衛生局等5個局處執行多達48項關懷弱勢福利方案，今年的2000萬善款將納入「新北好日子愛心大平台」，協助弱勢族群。

社會局官員表示，11年來至今都不清楚「無名氏」的真實身分，無論是前任市長朱立倫期間，或現任市長侯友宜期間，相關捐款收據與捐款感謝狀，都是透過市府祕書長轉達，全市府僅有少數人知悉「無名氏」的身分。

市府表示，無名氏今年再度捐出2000萬元善款，將推動「獨老五福樂活服務計畫」，結合青年參與服務獨居長輩，倡導青銀共融，藉餐飲、關懷、促進健康、居家安全等服務，促進獨居長輩人際關係及參與社會。

市府指出，將持續辦理敬老眼鏡、長春固齒塗氟計畫、育兒寶貝袋及建教合作圓夢獎助方案，讓「無名氏」的愛與關懷充分發揮效益。