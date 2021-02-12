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世代交替 百大家族企業傳承難 換手率高達3成

記者賴昭穎／台北12日電

台灣董事學會日前發布「2020華人家族企業關鍵報告」，點出台灣的家族企業面臨兩大挑戰，台灣董事學會發起人蔡鴻青表示，首先是公司傳承不下去，調查發現百大家族換手率高達3成，另一個挑戰是國內企業配發的現金股利，有一半進了家族經營者口袋，形成「大家族、小企業」的現象。

報告統計兩岸三地上市櫃「百大家族企業」發現，家族企業仍是市場主力，兩岸三地的家族企業家數從2012年的2537家成長到去年的3209家，總市值也從1.5兆美元增加到3.1兆美元。

不過，蔡鴻青指出，統計也發現，兩岸三地家族企業也都面臨邁向世代交替的接班挑戰，差異只在於家族企業年齡分布，若以30年為一個代分際，大陸和香港仍在一代；台灣的家族企業已進入二代，平均為33年，其中一半已由第二代接班，還有4%進入第三代。

台灣的家族企業不管是家數、公司規模、家族財富等也都持續衰退，蔡鴻青說，台灣現在面臨的國安問題其實叫做企業老化的問題，這問題不會比人口老化輕。他表示，台灣的百大家族換手率達32%，也就是說，2012年首次調查上榜的家族企業，有三分之一如今已不在榜上。

此外，台灣家族企業面臨的另一個挑戰是「大家族、小企業」。蔡鴻青表示，台灣企業的負債在2012到2019年間增加快1倍（3000億到6000億美元），代表風險和經營體質在改變 ，儘管債務增加，同時間配息金額卻增加6倍，「台灣的老闆應該多投資在公司，不要太投資在自己身上」。

蔡鴻青說，台灣配發的股利應該是全球第二高，以前年為例，配息率高達63%，僅次於英國，相對之下，陸港只配到近3成。很多老闆說高配息是外資要求，但股東是公司選擇的結果，「你要配這種股息，就會跑出這種股東」，長期下來，就出現家族股東很有錢、股利非常多，公司卻非常瘦小。

他舉例說，6年前台股的百元股票只有50幾支，今年已來到3、400支，原因不只是本益比倍數增高，而是某個程度企業規模很小，錢都跑到股東身上，這種現象不是不好，但必須探討財富何去何從。

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