鳳梨田傳三代 一家族出三個神農

蔡英文總統（左七）及行政院長蘇貞昌（左六）27日一同出席第32屆全國十大神農獎及模範農民頒獎典禮，表揚模範農民。(記者杜建重／攝影)

「一天沒看到鳳梨會怪怪的！」46歲陳映延在嘉義民雄的鳳梨家庭長大，祖傳田地從爺爺一代代交到他手上，他研發五種香味鳳梨、創立品牌活絡社區，昨獲「農業界奧斯卡 」十大神農獎，更是家族中繼叔叔、母親後，第三個獲此殊榮的人。陳映延說，鳳梨就像他的空氣跟水，早就離不開生活。

農委會昨天頒發第32屆「十大神農獎及模範農民獎」，肯定陳映延致力培育玉蘭花、百香果、櫻桃、琉璃、水蜜桃鳳梨等5種鳳梨新品種，有不同香氣與味道，更研發全國第一台乘坐式雙行中耕施肥機，解決缺工問題，還創立品牌帶動社區發展。

陳映延表示，他就讀嘉義大學園藝系，喜歡開發新品種，未來希望加強整合工作，結合每個人不同專業將鳳梨行銷出去，建立「一加一大於二的價值」。

陳映延說，家裡三代都種鳳梨，父親三個兄弟都是鳳梨農，其中一個叔叔陳憲星在大力推廣下，讓全台九成以上鳳梨田都種金鑽鳳梨，被稱「金鑽鳳梨之父」。他的母親則特別重視食安跟自然生態，不施用農藥、以有機營養液種鳳梨。兩人分別在多年前獲神農獎，現在陳映延是家族中第三個神農。

在鳳梨家庭長大的他，也曾有過叛逆想法，陳映延說，小時候要幫忙家裡種田或包裝，而暑假是鳳梨產季，是一年當中最忙碌的時候，朋友都可以出門玩樂，自己卻只能在家採收，「鳳梨園濕熱、葉子又硬又刺」，對孩子的他來說是一大苦差事，心裡曾不是滋味，長大後才能體會爸媽的辛勞，現在他反而希望鳳梨田可以傳到第四代，甚至「像歐洲葡萄園一樣變成百年基業」。

陳映延說，種鳳梨有時價格低，但也會遇到價格漂亮的時候，老是起起伏伏，但「鳳梨做久了」已經成為生活一大部分，「就像渴了要喝水、肚子餓要吃飯、人活著就要呼吸，一天沒看到鳳梨就怪怪的。」

其他九位神農獎得主，還包括郭章盛、邱經堯、吳鴻基、吳成富、陳啓宏、謝政佐、謝瑞裕、黃治鴻、陳弘儒。