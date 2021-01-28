我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾拒華童念公校 金山詹姆斯·登曼中學要改名

華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

台自製衛星一度失聯 飛鼠找到了、玉山請回答…

記者趙宥寧／台北28日電
飛鼠找到了、玉山衛星請回答 製表／趙宥寧
飛鼠找到了、玉山衛星請回答 製表／趙宥寧

台灣兩顆自製立方衛星「飛鼠」、「玉山」，台灣時間24日深夜升空後，連兩天都未回傳明確訊息。太空中心主任林俊良昨表示，昨天總算接收到飛鼠訊號，但研製飛鼠衛星的中央大學團隊傍晚說，訊息解碼後仍不足判定衛星健康狀態；衛星玉山則因體積小、訊號不強，傳回訊號微弱，至今仍無法解讀。

中央大學太空所團隊日前重新檢視地面設備，調整衛星軌道參數，該校太空所所長趙吉光表示，昨早10點在桃園大溪的接收站已收到飛鼠衛星訊號，但經判讀仍未能讀取出衛星狀態；深夜中央大學內接收站，也有收到訊號。

台灣地面測站雖無法與衛星取得正常聯繫，但包括澳洲、新加坡、德國等歐洲國家共數十國都有聯絡上衛星，照理衛星狀態無虞。

為何國外收得到訊號，台灣卻收不到？林俊良表示，衛星軌道正確與否、國外衛星天線仰角比較大、訊號干擾都是原因；趙吉光則表示，昨已請雷達領域專家入校協助，發現地面測站訊號放大器元件故障，將再重新檢討測試。

至於地面接收站設在新竹太空中心的玉山衛星，負責研製的海洋大學團隊、海大運輸科學系副教授高聖龍說，台灣其實一直都有收到玉山訊號，但體積太小、訊號微弱，目前仍不足判讀衛星訊息，粗估要1個月時間才能把資訊做得更好。

林俊良也說，國外也有收到玉山衛星訊號，但訊號不強，目前還在調整軌道。

台灣 太空 新加坡

上一則

鳳梨田傳三代 一家族出三個神農

下一則

川普軍售案拜登點名喊卡 外交部：台灣不受影響

延伸閱讀

台被自家衛星「遺漏」 失聯疑是地面站海拔太低

台被自家衛星「遺漏」 失聯疑是地面站海拔太低
從地球打到外太空！馬斯克和貝佐斯為衛星軌道隔空交火

從地球打到外太空！馬斯克和貝佐斯為衛星軌道隔空交火
接收角度不對？台製衛星升空 繞台2次仍失聯

接收角度不對？台製衛星升空 繞台2次仍失聯
SpaceX載143枚衛星升空 刷新紀錄

SpaceX載143枚衛星升空 刷新紀錄

熱門新聞

連戰二身子連勝武(右)被媒體拍到與女子喝酒過夜，他2009年與華航空姐路永佳結婚。（本報資料照片）

連戰次子被爆婚外情 妻曾在IG寫「遇渣男有離開勇氣」

2021-01-27 02:29
寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。(聯合報系資料照)

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

2021-01-22 19:15
蔡伯府（右）娶飯店員工，被外界譽為「情定大飯店」翻版。（本報資料照片）

蔡辰洋長子驟逝 他娶員工翻版韓劇「情定大飯店」

2021-01-23 02:22
中國解放軍機8架轟6K、4架殲16 、1架運8反潛機23日侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），派出的轟6架次是歷年之最，有對美示威、秀肌肉的政治意味。圖為轟6同型機。（圖取自台國防部網頁mnd.gov.tw）

對拜登秀肌肉？ 中國12架次「轟6K、殲16」侵台領空

2021-01-23 18:54
寒舍集團創辦人蔡辰洋（左）與兒子蔡伯府驟逝，父子相隔5年離世。（本報資料照片）

父子相隔5年離世！寒舍蔡辰洋長子猝逝 生前受困健康與婚姻

2021-01-23 02:30
長榮航空示意圖。非當事班機。(圖：長榮提供)

僅差76米！傳美軍機險撞長榮客機

2021-01-22 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點