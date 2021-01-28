台自製衛星一度失聯 飛鼠找到了、玉山請回答…

飛鼠找到了、玉山衛星請回答 製表／趙宥寧

台灣 兩顆自製立方衛星「飛鼠」、「玉山」，台灣時間24日深夜升空後，連兩天都未回傳明確訊息。太空 中心主任林俊良昨表示，昨天總算接收到飛鼠訊號，但研製飛鼠衛星的中央大學團隊傍晚說，訊息解碼後仍不足判定衛星健康狀態；衛星玉山則因體積小、訊號不強，傳回訊號微弱，至今仍無法解讀。

中央大學太空所團隊日前重新檢視地面設備，調整衛星軌道參數，該校太空所所長趙吉光表示，昨早10點在桃園大溪的接收站已收到飛鼠衛星訊號，但經判讀仍未能讀取出衛星狀態；深夜中央大學內接收站，也有收到訊號。

台灣地面測站雖無法與衛星取得正常聯繫，但包括澳洲、新加坡 、德國等歐洲國家共數十國都有聯絡上衛星，照理衛星狀態無虞。

為何國外收得到訊號，台灣卻收不到？林俊良表示，衛星軌道正確與否、國外衛星天線仰角比較大、訊號干擾都是原因；趙吉光則表示，昨已請雷達領域專家入校協助，發現地面測站訊號放大器元件故障，將再重新檢討測試。

至於地面接收站設在新竹太空中心的玉山衛星，負責研製的海洋大學團隊、海大運輸科學系副教授高聖龍說，台灣其實一直都有收到玉山訊號，但體積太小、訊號微弱，目前仍不足判讀衛星訊息，粗估要1個月時間才能把資訊做得更好。

林俊良也說，國外也有收到玉山衛星訊號，但訊號不強，目前還在調整軌道。