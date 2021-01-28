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定義「超級傳播」北北桃醫院2月9日前禁探病

台灣新聞組╱台北28日電
衛福部長陳時中27日宣布，即日起北北桃醫院禁止探病，住院陪病者僅限一名，至2月9日為止。(記者曾學仁／攝影)
衛福部長陳時中27日宣布，即日起北北桃醫院禁止探病，住院陪病者僅限一名，至2月9日為止。(記者曾學仁／攝影)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨公布，衛福部桃園醫院群聚連續3天零確診，但該群聚已逾兩周，累積15人感染，指揮中心認為可稱為「超級傳播事件」。為求謹慎，指揮中心公布即起至2月9日，北北桃醫院全面禁止探病，並將擴大採檢桃醫綜合大樓的309人，2月4日再進行全院人員與環境採檢。

疫情升溫，春節連假雙鐵預計防疫加嚴，高鐵擬暫停自由座，台鐵對號列車也將限制站票張數，在雙鐵及其他交通運具內也要禁止飲食，詳細規畫預計今天公布。

桃醫全院約2100名員工，近1500人至少做過一次新冠病毒篩檢，高風險族群篩檢次數甚至多達三次，其餘600未匡列篩檢者，主要工作地點為桃醫「綜合大樓」家庭醫學科、復健科，該棟自1月11日起，管制人員不可前往桃醫主院區。

外傳案838是超級傳播者，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，一般而言，1名個案至少傳染10人才被列為超級傳播者，案838傳播4人，第二波及第三波疫情都與之無關，並非超級傳播者；桃醫群聚案勉強算是「超級傳播事件」，但他也強調，海外超級傳播事件動輒40人以上染疫。

●住院陪病限制1人

桃醫就醫民眾主要分布北北桃地區，陳時中表示，台北市、新北市及桃園市所轄醫院即日起至2月9日止，停止探病，住院陪病限一人；但病人實施手術、侵入性治療等，急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明需要，或病患病情惡化或醫療處置需要等情形例外。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙昨天分析指出，桃醫新冠群聚使民眾警覺性提高，只要堅持現行防疫措施，這波群聚流行應會在一、兩周內結束。但陳時中不敢過度樂觀，僅說回溯出院者進行順利，籲自覺有桃醫活動史、未被通知者，可主動聯繫衛生單位。

疫情 陳時中 篩檢

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