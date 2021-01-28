我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2559萬例 加州破325萬

重新超車福斯！豐田成為2020年汽車銷量王

研究發現 薄荷紫蘇等5藥物具抗疫潛力

記者楊雅棠／台北28日電
中研院找出薄荷、紫蘇等五種具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物。圖為紫蘇葉。(記者陳易辰/攝影)
中研院找出薄荷、紫蘇等五種具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物。圖為紫蘇葉。(記者陳易辰/攝影)

新冠肺炎疫情在世界確診數已突破1億人，全球莫不企盼疫苗問世。在疫苗出現前，開發有效藥物也刻不容緩。中央研究院在老藥新用最新研究中，從現有藥物和保健品發現薄荷及紫蘇等5種潛力藥物，在動物實驗中可有效抑制新冠肺炎病毒，已於今年1月15日刊登於「美國國家科學院院刊」。

中研院基因體研究中心主任洪上程表示，中研院基因體中心研究技師詹家琮等人，在美國食藥局（FDA）獲准使用的2885個藥物、190種中藥草及過去合成的抗SARS病毒化合物中，進行電腦統計和酵素實驗等，初步篩選出具潛力的15種藥物。

團隊於第三級實驗室中進行倉鼠肺部實驗，測定藥物對病毒抑制效果，篩選出瘧疾藥物美爾奎寧（Mefloquine）、抗愛滋病毒藥物奈非那韋（Nelfinavir）、中草藥靈芝多醣體RF3，以及薄荷和紫蘇的萃取物，發現與僅投予水相比，最多可減少病毒量達十倍。

「研發抗病毒藥物，關鍵在於阻斷病毒的複製過程。」洪上程表示，這一系列步驟若能有效抑制其中一個或兩個以上的病毒蛋白活性，就可阻斷病毒複製。這次選定的藥物有些可以抑制病毒的黏附作用、有些則可抑制病毒脫膜作用，中藥草則因為是複合方，尚不清楚機轉，仍需研究。

洪上程也強調，本研究僅完成細胞和倉鼠測試，尚未進行人體試驗，目前已先申請專利，未來若能有廠商技轉，針對此五種實驗結果表現良好的藥物，接續進行臨床實驗，調配出適切的配方，當疫情緊急狀態時便有機會作為準備用藥。

詹家琮則說，薄荷及紫蘇皆是可當食療的中藥材，雖尚未進行人體試驗，但仍可以熱水沖泡藥材，作為平時保健茶飲。

美國 疫情 疫苗

上一則

台積電徵美國廠生力軍 祭出保險、居住配套福利

下一則

台檢測貴但比較準？國台辦酸陳時中：「這位先生」糊弄百姓

延伸閱讀

中國駐洛杉磯總領館27日向僑胞和留學生發放「春節包」

中國駐洛杉磯總領館27日向僑胞和留學生發放「春節包」
打擊歧視亞太裔 拜登禁聯邦政府用「中國病毒」

打擊歧視亞太裔 拜登禁聯邦政府用「中國病毒」
重拾公眾抗疫信心 白宮首場疫情簡報會

重拾公眾抗疫信心 白宮首場疫情簡報會
抗疫節流 西南航空再推自願休假方案

抗疫節流 西南航空再推自願休假方案

熱門新聞

連戰二身子連勝武(右)被媒體拍到與女子喝酒過夜，他2009年與華航空姐路永佳結婚。（本報資料照片）

連戰次子被爆婚外情 妻曾在IG寫「遇渣男有離開勇氣」

2021-01-27 02:29
寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。(聯合報系資料照)

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

2021-01-22 19:15
蔡伯府（右）娶飯店員工，被外界譽為「情定大飯店」翻版。（本報資料照片）

蔡辰洋長子驟逝 他娶員工翻版韓劇「情定大飯店」

2021-01-23 02:22
中國解放軍機8架轟6K、4架殲16 、1架運8反潛機23日侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），派出的轟6架次是歷年之最，有對美示威、秀肌肉的政治意味。圖為轟6同型機。（圖取自台國防部網頁mnd.gov.tw）

對拜登秀肌肉？ 中國12架次「轟6K、殲16」侵台領空

2021-01-23 18:54
寒舍集團創辦人蔡辰洋（左）與兒子蔡伯府驟逝，父子相隔5年離世。（本報資料照片）

父子相隔5年離世！寒舍蔡辰洋長子猝逝 生前受困健康與婚姻

2021-01-23 02:30
長榮航空示意圖。非當事班機。(圖：長榮提供)

僅差76米！傳美軍機險撞長榮客機

2021-01-22 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點