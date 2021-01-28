研究發現 薄荷紫蘇等5藥物具抗疫潛力

中研院找出薄荷、紫蘇等五種具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物。圖為紫蘇葉。(記者陳易辰/攝影)

新冠肺炎疫情 在世界確診數已突破1億人，全球莫不企盼疫苗 問世。在疫苗出現前，開發有效藥物也刻不容緩。中央研究院在老藥新用最新研究中，從現有藥物和保健品發現薄荷及紫蘇等5種潛力藥物，在動物實驗中可有效抑制新冠肺炎病毒，已於今年1月15日刊登於「美國 國家科學院院刊」。

中研院基因體研究中心主任洪上程表示，中研院基因體中心研究技師詹家琮等人，在美國食藥局（FDA）獲准使用的2885個藥物、190種中藥草及過去合成的抗SARS病毒化合物中，進行電腦統計和酵素實驗等，初步篩選出具潛力的15種藥物。

團隊於第三級實驗室中進行倉鼠肺部實驗，測定藥物對病毒抑制效果，篩選出瘧疾藥物美爾奎寧（Mefloquine）、抗愛滋病毒藥物奈非那韋（Nelfinavir）、中草藥靈芝多醣體RF3，以及薄荷和紫蘇的萃取物，發現與僅投予水相比，最多可減少病毒量達十倍。

「研發抗病毒藥物，關鍵在於阻斷病毒的複製過程。」洪上程表示，這一系列步驟若能有效抑制其中一個或兩個以上的病毒蛋白活性，就可阻斷病毒複製。這次選定的藥物有些可以抑制病毒的黏附作用、有些則可抑制病毒脫膜作用，中藥草則因為是複合方，尚不清楚機轉，仍需研究。

洪上程也強調，本研究僅完成細胞和倉鼠測試，尚未進行人體試驗，目前已先申請專利，未來若能有廠商技轉，針對此五種實驗結果表現良好的藥物，接續進行臨床實驗，調配出適切的配方，當疫情緊急狀態時便有機會作為準備用藥。

詹家琮則說，薄荷及紫蘇皆是可當食療的中藥材，雖尚未進行人體試驗，但仍可以熱水沖泡藥材，作為平時保健茶飲。