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歧視壓力…桃醫清潔員爆離職潮 「不是怕病毒，是怕孩子沒工作」

記者陳雨鑫／台北28日電
因應衛福部桃園醫院群聚感染擴大，連郵務人員收、送的包裹郵件，都先逐一消毒。(記者曾吉松╱攝影)
因應衛福部桃園醫院群聚感染擴大，連郵務人員收、送的包裹郵件，都先逐一消毒。(記者曾吉松╱攝影)

衛福部桃園醫院院內群聚事件連三天「加零」，第一線人員持續堅守崗位，台灣雖充滿著「撐醫護」的暖心氛圍，但歧視事件仍層出不窮。桃醫基層清潔人員忍不住被歧視的壓力，約六分之一遞出離職單；桃醫周邊企業、科技廠常送餐鼓勵，但同時大規模調查員工足跡，只要與桃醫沾上關係，即力勸留職停薪或離職。

「我不是怕病毒，但我怕孩子沒工作。」一位50餘歲的桃醫清潔人員向外包公司遞出離職單，離職時無奈地向主管說，自己的孩子任職的科技廠，正大規模調查員工足跡，有員工因家人是桃醫員工被迫離職，他孩子也面臨類似窘境，日前忍不住對媽媽說：「妳能不能不要再去上班了。」

揮別任職多年的清潔人員工作，這位清潔人員十分感嘆，桃醫從過去就一直守護國門，她並沒有因此害怕病毒，但這次院內感染的地點就在自己任職的地點，歧視的壓力真的讓她喘不過氣。

在她遞出離職單的同天，也有3人同時填單。其中一位年近60歲的清潔工，在桃醫列為全區紅區後，住家周邊鄰居們竟找里鄰長到她家中敲門，盼她能搬家或不要去醫院上班。這位資深清潔工原本沒有要理會，但當她返家時，鄰居紛紛走避，讓她近期不敢出門，思考幾天後認為先離職，對自己及家人都好。

這位前桃醫清潔人員表示，各界總看見醫護的努力，底層的清潔人員受到病毒的威脅或被社會歧視，壓力不亞於醫護，盼政府或桃醫能正視，在艱困的時刻中，給予鼓勵，也盼社會少一些歧視，真正暖心的作為不只是送餐，而是真正與他們站在同一陣線，對抗病毒。

衛福部次長石崇良表示，此次桃醫的獎勵津貼，比照先前公布的「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療機構獎勵金申請作業須知」，不只有醫護人員、醫事人員等，清潔人員也包含在內，給予一筆獎勵金由醫院統一核發，並沒有漏掉清潔人員。

歧視 台灣

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