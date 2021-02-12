疫期遇上生死關頭 兩岸親人見「最後一面」是奢求

新冠肺炎疫情 蔓延，外籍配偶要赴台團聚已經不易，同受疫情阻絕的兩岸親人，連想見最後一面，都是奢求。

大陸配偶「阿梅」嫁來台灣 十多年，已領有身分證，丈夫兩年前因病去世，阿梅膝下無子，獨自一人在台灣生活。

不料，去年疫情期間，她發生車禍，頭部受重創，經開顱移除血塊，術後仍深度昏迷，住進加護病房觀察。

阿梅在大陸的親姊妹聽聞傷勢不樂觀，急著想赴台探視，卻因疫情擴散，無法辦理赴台證照，十分焦急，透過阿梅鄰居向移民 署陳情，就怕阿梅回天乏術。

移民署訪談獲悉阿梅是緊急協處個案，專案報請中央流行疫情指揮中心同意，讓兩名大陸姊妹入境檢疫14天後，去年底見了阿梅最後一面，了卻心中遺憾 。

70歲的「阿蘭」嫁到台灣十幾年，丈夫是90歲老榮民，領有重度身心障礙證明，長年臥病在床，原本由阿蘭照料，但一年多前，阿蘭罹患癌症，轉移後不良於行，沒子女，又請不起看護，讓她患病還得照顧丈夫格外艱辛，多次夜裡在家中跌倒，求助無門，只能等到天亮鄰居發現，或社福機構居家看護到住處，才協助送醫。

阿蘭提出找大陸前夫的兒子，赴台照顧他們夫婦，但疫情期間大陸兒子無法赴台，阿蘭託朋友向移民署陳情，移民署訪談了解後，阿蘭的確需專人照料，報請疫情指揮中心，讓兒子入台照顧阿蘭夫妻生活起居。如今阿蘭已癌末彌留，兒子不禁感嘆，「只能陪母親走完人生最後一程。」