我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍綿延1.5哩

疫期遇上生死關頭 兩岸親人見「最後一面」是奢求

記者林保光／高雄12日電

新冠肺炎疫情蔓延，外籍配偶要赴台團聚已經不易，同受疫情阻絕的兩岸親人，連想見最後一面，都是奢求。

大陸配偶「阿梅」嫁來台灣十多年，已領有身分證，丈夫兩年前因病去世，阿梅膝下無子，獨自一人在台灣生活。

不料，去年疫情期間，她發生車禍，頭部受重創，經開顱移除血塊，術後仍深度昏迷，住進加護病房觀察。

阿梅在大陸的親姊妹聽聞傷勢不樂觀，急著想赴台探視，卻因疫情擴散，無法辦理赴台證照，十分焦急，透過阿梅鄰居向移民署陳情，就怕阿梅回天乏術。

移民署訪談獲悉阿梅是緊急協處個案，專案報請中央流行疫情指揮中心同意，讓兩名大陸姊妹入境檢疫14天後，去年底見了阿梅最後一面，了卻心中遺憾 。

70歲的「阿蘭」嫁到台灣十幾年，丈夫是90歲老榮民，領有重度身心障礙證明，長年臥病在床，原本由阿蘭照料，但一年多前，阿蘭罹患癌症，轉移後不良於行，沒子女，又請不起看護，讓她患病還得照顧丈夫格外艱辛，多次夜裡在家中跌倒，求助無門，只能等到天亮鄰居發現，或社福機構居家看護到住處，才協助送醫。

阿蘭提出找大陸前夫的兒子，赴台照顧他們夫婦，但疫情期間大陸兒子無法赴台，阿蘭託朋友向移民署陳情，移民署訪談了解後，阿蘭的確需專人照料，報請疫情指揮中心，讓兒子入台照顧阿蘭夫妻生活起居。如今阿蘭已癌末彌留，兒子不禁感嘆，「只能陪母親走完人生最後一程。」

疫情 移民 台灣

上一則

無人化、有區隔 「新辦公室」因疫而生

下一則

疫情鎖國…新人宴客不登記 保留婚假等出國蜜月

延伸閱讀

黑莓與百度強化合作 為中國自駕車發展鋪路

黑莓與百度強化合作 為中國自駕車發展鋪路
中國女子搭機返國隱瞞疫情 被判一年徒刑、緩刑一年

中國女子搭機返國隱瞞疫情 被判一年徒刑、緩刑一年
黑白集／眼高手低的疫苗政策

黑白集／眼高手低的疫苗政策
文化旅遊部前副部長 李金早遭雙開

文化旅遊部前副部長 李金早遭雙開

熱門新聞

台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌。(聯合報系資料照)

臺灣6.1強震 逢台南大地震5周年 全台狂搖驚醒夢中人

2021-02-06 17:02
沈雁驚傳在美辭世，享年60歲。(本報資料照片)

台灣首代玉女「一串心」沈雁在美德州驟逝

2021-02-06 02:30
趙少康接受本報系專訪時表示，將爭取代表國民黨參選2024年總統大選，年後成立競選辦公室和競選團隊。記者鄭超文／攝影

趙少康選2024 王金平、朱立倫、韓國瑜都給同一個答案

2021-02-08 16:57
雞排妹性騷擾風波延燒至今。圖／本報系資料照

雞排妹控性騷／百人尾牙無人敢舉證 舞者移除打卡自保

2021-02-07 17:27
中廣董事長趙少康重返國民黨之後，接受聯合報專訪表示，他將爭取代表國民黨參選2024年總統大選。（記者鄭超文／攝影）

趙少康宣布參選2024總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

2021-02-07 23:40
中廣董事長趙少康。本報系資料照片

太快宣布選2024 邱毅：趙少康沉不住氣 玩砸一盤好棋

2021-02-08 11:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」
年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來
61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」
拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡

拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡
逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨

逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨