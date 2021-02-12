無人化、有區隔 「新辦公室」因疫而生

為了避免感染，曾流行一時的開放式辦公室退燒，轉為強調分區設計，重視陽台等戶外空間。（記者陳宛茜／攝影）

新冠肺炎 改變人類生活，也翻轉建築形式。為避免感染，後疫情 時代的辦公室強調分區，重視陽台與屋頂平台等戶外空間，並設法減少員工對密閉空間如電梯的依賴。潘冀聯合建築師事務所協同主持人趙化宇表示，事務所這半年設計的廠辦、辦公大樓重視分區設計，連便利商店都要分成兩區，避免一人感染，全公司隔離。

2020年是20世紀建築結束的一年。今年起，包括辦公室、住宅、醫院等各種建築，都將因疫情徹底轉變。趙化宇表示，事務所去年3月開始研究新冠肺炎對建築產生的影響，近期事務所接下的辦公室、醫院建築，業主也紛紛提出針對疫情的新需求。

無隔間、刺激員工跨界交流的開放式辦公室曾風行一時，如今隨疫情迅速退燒。趙化宇說，後疫情時代的辦公室必須做好分區隔間設計，遇感染時才可保持一定的工作力。潘冀事務所正進行設計的辦公大樓，將一層樓分成二到三個區域，連便利商店都要分成兩區。事務所還為企業打造「疫情調度中心」，裡頭放置各種隔間設備，可隨疫情迅速改變公司隔間。

還要減少人與人的接觸。趙化宇舉例，最近設計的一個辦公室案子，業主把訪客員工的體溫檢測 列為必要設計，櫃台則「無人化」，檢測由機器執行。此外還設計通風採光佳、顏色外型吸引人使用的「活力樓梯」，除了避免使用電梯可能造成的感染，也鼓勵員工多運動。

新冠肺炎造成醫療空間不足。建築師張清華4月設計可拆解回收的負壓病房「防疫方舟」，並將設計圖放在網路上公開供全世界取用。此一病房可防感染、接水電，三天組合完成。潘冀事務所也設計「臨時檢疫所」，讓訪客在進入醫院前便先做好檢驗與分流。

張清華觀察，因應防疫誕生的建築與空間設計，往往為了避免人與人接觸，讓使用者產生孤獨感。因此後疫情時代的辦公室設計必須加強陽台、屋頂平台等戶外空間，除了引進陽光和空氣，也能排消除員工的心理陰影。集中辦公的大型廠辦也將打散成小型辦公室，並與公園綠蔭等戶外空間緊密相連。