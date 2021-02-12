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公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍綿延1.5哩

異國夫妻遇疫情更艱辛…老婆小產只能隔螢幕淚眼相對

記者王慧瑛、林保光／高雄12日電
陳益陽去年2月赴越南與范氏嬌仙共結連理，原訂去年5、6月可來台團聚，卻因疫情分隔兩地，只能靠視訊「雞同鴨講」當遠距離夫妻（圖，王慧瑛攝影）。
陳益陽去年2月赴越南與范氏嬌仙共結連理，原訂去年5、6月可來台團聚，卻因疫情分隔兩地，只能靠視訊「雞同鴨講」當遠距離夫妻（圖，王慧瑛攝影）。

百年大疫不只擾亂生活秩序，也讓許多人終身大事變了樣，新婚就被迫分隔兩地，有人無法趕回見親人最後一面，不勝唏噓的悲歡離合，彷彿戲劇性換幕，在疫情風暴中真實上演。

高雄52歲警員陳益陽去年2月赴越南與小19歲未婚妻范氏嬌仙共結連理，原訂去年5、6月可抵台團聚，因疫情嚴峻，越南關閉國境，日期一延再延，兩人靠視訊通話當遠距離夫妻，用翻譯App當橋梁，彼此以簡單中文對話，讓相隔千里的異國婚姻維持熱度。

台越兩地時差一小時，陳益陽清晨一下班不急著補眠，而是視訊越南的妻子，對著鏡頭露出靦腆笑容，揮手說著「早，吃早餐了嗎？」范氏嬌仙也微笑回應，但中文不好的她只能用越南文寫字，由陳益陽貼到App翻譯。

陳益陽苦笑說，疫情讓他對新婚生活憧憬變了調，只能當成檢驗彼此感情是否堅定的考驗，還好有網路可視訊一解相思之苦。今年1月6日，陳益陽總算盼來他朝思暮想的新婚妻子，但要先檢疫、自主管理21天，「真是疫情下的苦情鴛鴦」。

彰化秀水鄉的施俊豪情況更慘，他前年9月和越南籍女子陳氏碧水登記結婚，去年2月未通過駐外館處結婚面談，之後遇到疫情加劇，從此也見不了面。

施俊豪說，妻子懷有身孕，產檢等過程他無法陪伴，去年底預產期前夕，妻子發生車禍動了胎氣，沒能保住小生命，施俊豪和妻子隔著手機螢幕淚眼相對，想給對方擁抱都成奢求。

台灣外籍婚戀家庭輔導協會理事長鄭又榕說，台灣男子娶越南妻通常要到越南三次，第一趟先驗證單身證明，隔月到女方戶籍地簽領結婚證書，之後再去外館申請面談，通常三至四個月就能排上，但去年3月起封鎖國境，保守估計，近一年來因疫情影響結不了婚者至少2300人，多數是卡在第二關無法簽領結婚證書。

鄭又榕說，不少國家持續管制國境，許多國人與外籍人士婚嫁都分隔兩地，最棘手的是在國外生下孩子，未及時提出孩子的「親子鑑定報告書」，就無法走面談等程序，一家人無法來台團聚，女方也要單獨承擔生育、撫育子女的困境，不符人道精神，建議政府可針對這類人士核發短期簽證赴台。

陳益陽（圖右三，陳益陽提供）去年2月赴越南與范氏嬌仙共結連理，原訂去年5、6月可...
陳益陽（圖右三，陳益陽提供）去年2月赴越南與范氏嬌仙共結連理，原訂去年5、6月可來台團聚，卻因疫情分隔兩地，只能靠視訊「雞同鴨講」當遠距離夫妻。

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