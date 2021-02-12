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疫情鎖國…新人宴客不登記 保留婚假等出國蜜月

記者施鴻基、尤聰光／台東12日電
新冠肺炎疫情爆發後，許多新婚夫婦都先辦結婚儀式，但不登記，盼今年疫情緩和後，再登記結婚，請婚假出國度蜜月。（本報資料照片）
新冠肺炎疫情爆發後，許多新婚夫婦都先辦結婚儀式，但不登記，盼今年疫情緩和後，再登記結婚，請婚假出國度蜜月。（本報資料照片）

去年初爆發新冠肺炎疫情迄今，多國處於鎖國狀態，許多新婚夫婦都先辦結婚儀式，但不登記，盼今年疫情緩和後，再登記結婚，順理成章請長假出國度蜜月，以免公司不准假。但現今全球疫情再度爆發，出國度蜜月恐又成奢望，讓這群「有實無名」的夫妻徒呼負負。

早年台灣的法定結婚採公開儀式認定，2008年改採登記制。這一年來，不少年輕人先辦婚宴儀式，事後為了度蜜月請婚假再辦結婚登記；這波疫情來襲，新人結婚若不想在台灣度蜜月，只能苦等疫情退散、國際解封，好去度個蜜月，還得撐著不去登記。

台東吳姓縣民去年底和許姓未婚妻在台東市完成終身大事，兩人都在外地工作，去年10月底宴客36桌完成結婚儀式，但迄今都未登記。他們說，在國內度蜜月總是少了點感覺，本來計畫到冰島看極光或到歐洲16日或20日遊，但去年疫情籠罩全球，哪裡都不敢去。

吳男說，結婚蜜月畢竟是人生大事，不想馬虎解決，先辦婚宴給雙方親友交代，希望今年疫情緩和再去辦登記、請假出國蜜月，未料疫苗雖問世，疫情還是令人緊張，這下不知要等到何時才出得了國。

廖小姐原在新加坡工作，打算在春節前返台和相戀多年的男友辦婚禮，兩人也規畫等疫情紓緩後再去登記。她說，兩人打算在疫情解封後，各自請婚假在海外會合度蜜月，如今台灣疫情愈來愈緊繃，很擔心連婚禮都可能辦不成，而且就算要辦，一群人戴口罩參加婚禮，感覺怪怪的，婚禮歡樂的氣氛也大減，正考慮婚期是否延後一年。

新冠肺炎疫情會拖多久難以預料，有人笑稱現代速食婚姻多，有的夫妻恐怕等不到疫情解禁就要分手，面對這種情況，不如先登記結婚，拿到相關福利和帶薪的婚假再說。

疫情 台灣 新冠肺炎

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