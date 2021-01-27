台半導體搶手 彭博：全球受台積電左右「已達危險等級」

彭博資訊報導，全球依賴台灣的半導體，已經到達「危險」等級。（本報系資料照片）

彭博資訊報導，車用晶片缺貨危機已讓世界各國深刻體會到「自己變得多麼依賴台灣 半導體供貨」，特別是受到先進製程領導者台積電 產能的左右。全球如此依賴台灣的半導體，已經到達「危險」等級。

目前晶片短缺情況還沒擴及到筆電和電視。金融時報點出，鑑於最新疫情再起，許多國家延長封鎖，分析師警告下一個苦主，可能是需要使用顯示驅動晶片（DDI）的筆電與電視機業者了。

金融時報認為，沒有馬上能夠解決問題的辦法，車用晶片短缺預期至少還會持續六個月。更慘的是，晶片缺貨之餘，還喊著要漲價。

金融時報提到，車商在晶片供應上的話語權一向不高，因為車用晶片約只占全球晶片製造的10%，不是半導體業的大客戶，加上這次是自己在疫情期間砍單，晶片商自然將產能移給別的業種所需晶片。另外，傳統車廠也要預防蘋果。蘋果將以Apple Car加入汽車產業，被認為會循著蘋果其他產品與晶片供應商的關係，在採購車用晶片時有更多的談判籌碼，導致其他車廠居於劣勢。

由於台灣在全球晶圓代工、IC設計、封裝測試等三大半導體產業鏈角色吃重，晶圓代工、封裝測試同為世界第一，且技術領先歐、美、日、陸等地業者，各大汽車晶片廠要出貨，多半得找台廠，其中，晶片生產仰賴台積電、聯電，封測則要日月光、矽品等廠商幫忙。

這次車用晶片大缺貨，讓全球各國對台灣半導體業「肅然起敬」，更不乏透過政府官員力量，商請台灣官方介入協調，也讓各國開始體認到「不能那麼仰賴台灣，要發展自主半導體能量」。

法國知情官員向彭博透露，早在去年底，德、法汽車大廠就為晶片問題向政府求助，德國總理梅克爾和法國總統馬克宏當時就討論過，達成必須加速歐盟發展自身晶片產業的腳步。

歐盟的「技術主權」產業策略，計畫運用上看300億歐元經費（360億美元）於政府與民間聯合投資，力圖將目前少於10%的全球晶片歐盟製造市占率，提高到20%。

美國 國會去年提出過一個晶片美國製造法案（CHIPS for America Act）議案，不過沒能發展成功；德州選出的共和黨籍眾議員Michael McCaul表示，今年他將再提出這個兩黨議員都有參與的議案，希望能促成250億美元聯邦資助或補貼，以鼓勵在美國設立更多晶片廠。中國大陸去年10月發表的五年計畫（至2025年），將資助包括半導體產業在內的科技業1.4兆美元。

完整供應鏈 造就優勢

記者張瑞益／台北27日電

外電直言全球依賴台灣半導體「到達危險等級」，讓不少台灣民眾驚訝於台灣半導體的世界地位。科技界高層說，台灣半導體產業強在完整的供應鏈，晶圓代工、封測是世界第一；IC設計、矽晶圓及DRAM都在全球前五強，超強組合成就了台灣半導體的全球名聲。

科技大廠高層指出，台灣半導體產業各大領域都有舉足輕重的代表企業，對市場的供給及價格具話語權，更重要的是半導體上、下游產業供應鏈完整，在下單、生產的溝通上更具效率，不論交期、產品品質的掌握度都高，是台灣半導體在全球難以被取代的優勢。

若將半導體業分為晶圓代工、IC設計、封裝測試、矽晶圓及記憶體等領域來看。台灣晶圓代工穩居世界第一。根據TrendForce旗下拓墣產業研究院統計數據，台積電在全球晶圓代工市占率高達55.6%，加計聯電6.9%和排名第七的力積電（市占率1.4%）及第八的世界先進（市占率1.3%），台灣晶圓代工廠全球市占總和高達65%。

全球前十大封測業者以台灣及中國大陸最多，台廠囊括其中六名，分別是日月光、矽品及力成，全球排名依序為第一、第三及第五，另外，排名八至十名的分別是京元電、南茂及頎邦，六家台灣封測廠市占率高達56%。