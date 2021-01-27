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測速器爆陸製 疑洩資安？交長令下架

記者邱瓊玉／台北27日電
近期爆出區間測速儀器疑似用到中國製產品，恐引發資安疑慮。圖為北市自強隧道的「區間測速」。（記者蘇健忠／攝影）
近期爆出區間測速儀器疑似用到中國製產品，恐引發資安疑慮。圖為北市自強隧道的「區間測速」。（記者蘇健忠／攝影）

為了取締超速，不少縣市紛紛設置「區間測速」，卻屢爆爭議，先是台61西濱彰化段區間測速爆出「測不準」，如今又爆出區間測速儀器疑似使用到中國製產品，恐有資安疑慮。交通部長林佳龍昨拍板，廠商若無法證明產地非中國，並切結零組件非中國製者，須先下架；即日起也不再補助設置區間測速。

部分區間測速設備被指是中國大陸貨，恐有資安疑慮，但多數縣市和廠商昨都稱未使用陸製品。外界質疑有「洗產地」疑慮，交通部政次王國材說，將委託第三公正單位，例如標檢局、工研院等協助驗證，證明設備不是來自中國大陸。

交通部從2019年開始補助設置區間測速，根據交通部道安會統計，目前全台接受交通部補助計16處，除新北新店環河路仍在使用外，其餘都已停用，或取得標檢局檢定中。交通部表示，會協調新北市府在取得無資安疑慮證明前先停用。

交通部表示，交通部所屬機關建置的區間測速，會在兩個月內完成軟硬體查證工作，驗證作業前設備暫停使用。

交通部政次王國材說，只要是交通部補助的區間測速計畫，也會要求廠商簽立切結書，證明非中國廠商，也無不當收集相關資訊，另也會要求廠商提供設備海關報關單、出廠證明、設備型號等，只要是中國貨就下架。

被指有疑慮的廠商東山科技張經理說，各項設備均向台灣廠商採購，根據各標案不同需求，委託廠商依規格訂製，其他零星附屬設備，若無適合供應廠商，由公司自行採購組裝完成，強調絕不使用陸貨，昨也將切結書、出廠證明、設備型號等相關證明給北市交通大隊。

中國 資安 台灣

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