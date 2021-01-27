我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國

桃醫高風險4族群未納防火牆 專家：縫隙仍在

台灣新聞組╱台北27日電
桃園市八德區大湳市場因有確診者足跡，昨天消費者明顯稀稀落落，有店家自製標語「不要在（再）鐵齒了」，提醒消費者務必戴口罩。記者張裕珍／攝影【作者：張幼梅，日期：2021-01-27，數位典藏序號：20210127000634902】
桃園市八德區大湳市場因有確診者足跡，昨天消費者明顯稀稀落落，有店家自製標語「不要在（再）鐵齒了」，提醒消費者務必戴口罩。記者張裕珍／攝影【作者：張幼梅，日期：2021-01-27，數位典藏序號：20210127000634902】

連兩日本土案例零確診，但桃醫院內群聚事件仍在觀察期，居家隔離人數屢創新高，只為強化防火牆。桃醫列為全院紅區後，醫院內清潔人員、保全、藥廠業代、物流人員全未列入隔離防火牆，位於桃醫11樓的護理之家因是獨立電梯，決議99名員工一採陰後不二採，以監測健康為主，專家質疑防火牆縫隙仍舊存在。

衛福部桃園醫院副院長陳厚全表示，桃醫全院2100名員工，目前已有1500人至少篩檢一次，高風險區篩檢次數多達三次，外包的清潔人員、保全在院內流動頻繁，全數列高風險對象，並已採檢；指揮官陳時中指出，由於部分人員行政區域與高風險區不同，因此未匡列所有人隔離。

不過，桃醫紅區仍有清潔人員、保全可正常上下班，被質疑仍有風險，指揮中心發言人莊人祥強調，除已被列居家隔離者，全院員工含外包清潔人員及保全等，皆採自主健康管理，並額外於健保卡註記。

至於藥廠業代、物流人員等非桃醫醫院員工，未全數匡列自主健康管理，莊強調，因醫院實聯制，風險期進出醫院名單全數在掌握之中，建議自行自主健康管理。

振興醫院感染科主任李明政說，比起清潔人員、藥廠業代等，更難掌握的是「陪病者」，不只陪住院，還有陪看門診，這群人幾乎無法透過現有人力揪出，潛在的風險難以想像，建議應再擴大防火牆。

前疾管署長蘇益仁表示，現在召回在高風險期間有部桃活動史者恐來不及，他們多已在社區留下足跡，大家都要做好「牆外極可能再出現個案」的準備。

篩檢 陳時中 健保

上一則

綠拋中火2035「燃煤機組除役」 藍批打假球

下一則

不滿被罵受辱 她二度縱火燒死街友

延伸閱讀

貿易戰不會停！專家：拜登將聯手盟國 續對中國施壓

貿易戰不會停！專家：拜登將聯手盟國 續對中國施壓
應對變異病毒 專家：中製疫苗「2個月」完成升級

應對變異病毒 專家：中製疫苗「2個月」完成升級
醫療大州疫苗計畫落後 專家分析原因

醫療大州疫苗計畫落後 專家分析原因
新聞評論／陳時中輕忽誤判 小縫隙變大破洞

新聞評論／陳時中輕忽誤判 小縫隙變大破洞

熱門新聞

寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。(聯合報系資料照)

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

2021-01-22 19:15
美國駐聯合國大使克拉夫特向台灣學生的視訊致詞，中國外交部發言人華春瑩18日指是「擺拍」。（美聯社）

美聯國大使挺台被爆是擺拍 網譏：民進黨給多少片酬？

2021-01-20 02:30
蔡伯府（右）娶飯店員工，被外界譽為「情定大飯店」翻版。（本報資料照片）

蔡辰洋長子驟逝 他娶員工翻版韓劇「情定大飯店」

2021-01-23 02:22
中國解放軍機8架轟6K、4架殲16 、1架運8反潛機23日侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），派出的轟6架次是歷年之最，有對美示威、秀肌肉的政治意味。圖為轟6同型機。（圖取自台國防部網頁mnd.gov.tw）

對拜登秀肌肉？ 中國12架次「轟6K、殲16」侵台領空

2021-01-23 18:54
寒舍集團創辦人蔡辰洋（左）與兒子蔡伯府驟逝，父子相隔5年離世。（本報資料照片）

父子相隔5年離世！寒舍蔡辰洋長子猝逝 生前受困健康與婚姻

2021-01-23 02:30
長榮航空示意圖。非當事班機。(圖：長榮提供)

僅差76米！傳美軍機險撞長榮客機

2021-01-22 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落
近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關