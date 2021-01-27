桃醫高風險4族群未納防火牆 專家：縫隙仍在

桃園市八德區大湳市場因有確診者足跡，昨天消費者明顯稀稀落落，有店家自製標語「不要在（再）鐵齒了」，提醒消費者務必戴口罩。記者張裕珍／攝影【作者：張幼梅，日期：2021-01-27，數位典藏序號：20210127000634902】

連兩日本土案例零確診，但桃醫院內群聚事件仍在觀察期，居家隔離人數屢創新高，只為強化防火牆。桃醫列為全院紅區後，醫院內清潔人員、保全、藥廠業代、物流人員全未列入隔離防火牆，位於桃醫11樓的護理之家因是獨立電梯，決議99名員工一採陰後不二採，以監測健康為主，專家質疑防火牆縫隙仍舊存在。

衛福部桃園醫院副院長陳厚全表示，桃醫全院2100名員工，目前已有1500人至少篩檢 一次，高風險區篩檢次數多達三次，外包的清潔人員、保全在院內流動頻繁，全數列高風險對象，並已採檢；指揮官陳時中 指出，由於部分人員行政區域與高風險區不同，因此未匡列所有人隔離。

不過，桃醫紅區仍有清潔人員、保全可正常上下班，被質疑仍有風險，指揮中心發言人莊人祥強調，除已被列居家隔離者，全院員工含外包清潔人員及保全等，皆採自主健康管理，並額外於健保 卡註記。

至於藥廠業代、物流人員等非桃醫醫院員工，未全數匡列自主健康管理，莊強調，因醫院實聯制，風險期進出醫院名單全數在掌握之中，建議自行自主健康管理。

振興醫院感染科主任李明政說，比起清潔人員、藥廠業代等，更難掌握的是「陪病者」，不只陪住院，還有陪看門診，這群人幾乎無法透過現有人力揪出，潛在的風險難以想像，建議應再擴大防火牆。

前疾管署長蘇益仁表示，現在召回在高風險期間有部桃活動史者恐來不及，他們多已在社區留下足跡，大家都要做好「牆外極可能再出現個案」的準備。