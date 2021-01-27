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新聞評論／失控的桃醫疫情 穿幫的防疫神話

聯合報社論
桃醫26日晚間還是有民眾陸續前往採檢。(記者季相儒／攝影)
桃醫26日晚間還是有民眾陸續前往採檢。(記者季相儒／攝影)

從1月12日首位醫生染疫，衛福桃醫園醫院院內感染事件一發不可收拾。綜觀這起染疫事件，中央疫情指揮中心不僅錯失防堵先機，幾乎日日上演「今日之我」推翻「昨日之我」的戲碼。疫情固瞬息萬變，但指揮中心不斷做出錯誤決策，才讓這把大火愈演愈烈，也燒熔了一年來蔡政府構築的防疫神話，露出真面目。

疫情爆發以來，指揮中心每天舉行記者會，卻已變質為個人造神秀場，經常扮演壟斷資訊權的角色。每每遇到敏感問題，例如媒體要求公布確診者足跡、疫苗進度等，指揮官陳時中常回以：「不要再問了，一切以指揮中心公布為準」。指揮中心更屢次恫嚇媒體及藍營民代，「誰公布就罰誰」，官威十足。

小事件不提，從去年林口長庚醫院到今年的桃園醫院的院內感染，指揮中心一路隱匿醫院名稱，讓出入該院的民眾無法保持警覺。即使街頭巷尾傳說紛紛，指揮中心仍對媒體擺出威嚇面孔，直到陳時中自己說溜嘴，才正式「合法」昭告天下。蔡政府雙標紀錄再添一樁事小，染疫風險升高才是嚴重。

在桃醫首例醫生及護理師確診隔天，指揮中心宣布，對全院包括醫護、外包人員及廠商等約2500人進行全面篩檢。但次日，陳時中卻以確診者醫院及社區接觸者皆陰性、第一圈接觸者都安全為由，決議只採檢四百名院內工作者。規模一夕縮小，令院內醫護人心惶惶，更衍生無症狀者趴趴走的無聲傳播。

面對醫界要求「全院篩檢、檢驗抗體」，陳時中不為所動，只將醫院以風險高低分為紅黃綠區，做為篩檢及匡列的標準。未料，指揮中心信誓旦旦宣稱「第一圈接觸者已相當完整且安全」，其可信度隨即被不斷冒出的確診病例推翻。以接受染疫護理師照顧的90歲患者案881為例，是在出院後轉往長庚看牙，才被提醒採檢而發現確診。但同在醫院照護他的三個女兒，只有次女、三女被匡列，卻反而是未被匡列的大女兒率先確診，但此間她已連續兩天到人潮密集的黃昏市場採買。如此嚴重的漏洞，陳時中卻說是「小縫隙」，令人匪夷所思。

連日來，桃醫衍生的確診者不斷增加，最後竟連陳時中認為安全的「綠區」也淪陷，危險區與安全區已無法區別，陳時中才宣布將全院區列為「紅區」，要求1月6日至19日自桃醫出院的病患與同住、陪病者，全數列入居家隔離。一夕之間，隔離人數暴增到5000多人，打亂了無數人的生活，而疫情已埋下不可控的變數。

事實上，從最早染疫醫生足跡遍及紅黃綠區，即可知桃醫的「分艙分流」早已破功，醫院內部管理大有問題。但陳時中不檢討這點，卻只敢責怪自行到診所就醫的護理師。其中癥結，就在前衛生署長楊志良先一步批評院方未落實分艙分流，該院為衛福部直屬醫院，陳時中和院方管理階層皆難脫責任。

更諷刺的是，桃園市長鄭文燦21日即呼籲，為確保降低風險，凡1月6日起在桃醫住院、轉院的患者與陪病家屬都要居家隔離；但指揮中心並未採納，直到三天後才大轉彎。指揮中心的瞻矚竟落後地方政府。其間，院內接觸者有人去打球，有人聚餐，讓風暴不斷擴大。

桃醫染疫事件演變至此，蔡政府的防疫神話糖衣已完全剝落。外界看到的，是一個被疫情推著走、破洞愈來愈大的疫情指揮中心，超前部署的美好表象在這場疫情大火下已完全穿幫，露出坑坑洞洞的難堪真相。

陳時中 疫情 篩檢

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