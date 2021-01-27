我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國

全球瘋搶疫苗 台灣3月取貨變數多

記者陳碧珠／台北27日電
衛福部長陳時中曾明確表示台灣「不用中國疫苗」。（本報資料照片）
衛福部長陳時中曾明確表示台灣「不用中國疫苗」。（本報資料照片）

全球疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中曾多次對外說明，台灣最快3月可以取得疫苗。但觀察各國陸續開打經驗，原本談好的供貨量可能出現變數，例如最近阿斯特捷利康（AZ）和輝瑞在歐盟供貨減少。專家認為，指揮中心太過樂觀，我想要3月取得疫苗，挑戰不低。  

指揮中心發言人莊人祥昨天表示，如同之前宣布，疫苗最快到貨時間為今年3月。台灣購買疫苗中有1000萬劑是「牛津／AZ」疫苗，但其印度產線大火，恐影響供貨，莊人祥強調，「新冠疫苗為賣方市場，不管是哪個廠商，都存有不確定變數」，台灣盡力維持取貨時間。

指揮中心去年底對外告知已洽購近2000萬劑疫苗，包含於COVAX採購約476萬劑，及「牛津／AZ」疫苗，剩餘的500萬劑，至今未公布洽談廠商。中國附醫感染科主治醫師王任賢指出，全球大多數的新冠疫苗都是「期貨」，並非「現貨」，取得疫苗的變數極多，若認為疫苗在3月即可到貨，太過樂觀。  

一位不具名的專家指出，陳時中先前所言的500萬劑談判延遲，也藏有「談不成」的變數，從COVAX採購到的疫苗，很難期待能夠快速供貨，主要是該平台的設立以提供疫苗給第三世界及疫情嚴峻國家為主，台灣並非優先對象。

專家表示，若疫苗遲來，台灣4到6月將面臨新一波防疫挑戰，目前以色列施打疫苗五成後，住院人數已下降六成，美國目前設定4月完成三成的人口施打率，屆時將加速國際往來，台灣恐無法持續採「鎖國」因應，建議降低採購標準，盡可能採購疫苗，至少讓醫護優先施打。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，目前疫苗廠的產能及供應分配才是牽動台灣採購疫苗的關鍵。

疫苗 台灣 陳時中

上一則

連勝武爆外遇 妻子被指早是偽單親 常1人帶小孩

下一則

台半導體搶手 彭博：全球受台積電左右「已達危險等級」

延伸閱讀

新聞評論／陳時中輕忽誤判 小縫隙變大破洞

新聞評論／陳時中輕忽誤判 小縫隙變大破洞
決策慢挨批 陳時中：檢討我本來就應該

決策慢挨批 陳時中：檢討我本來就應該
黑白集／眼高手低的疫苗政策

黑白集／眼高手低的疫苗政策
新聞評論／蘇貞昌出來面對 別躲在陳時中背後誤事

新聞評論／蘇貞昌出來面對 別躲在陳時中背後誤事

熱門新聞

寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。(聯合報系資料照)

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

2021-01-22 19:15
美國駐聯合國大使克拉夫特向台灣學生的視訊致詞，中國外交部發言人華春瑩18日指是「擺拍」。（美聯社）

美聯國大使挺台被爆是擺拍 網譏：民進黨給多少片酬？

2021-01-20 02:30
蔡伯府（右）娶飯店員工，被外界譽為「情定大飯店」翻版。（本報資料照片）

蔡辰洋長子驟逝 他娶員工翻版韓劇「情定大飯店」

2021-01-23 02:22
中國解放軍機8架轟6K、4架殲16 、1架運8反潛機23日侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），派出的轟6架次是歷年之最，有對美示威、秀肌肉的政治意味。圖為轟6同型機。（圖取自台國防部網頁mnd.gov.tw）

對拜登秀肌肉？ 中國12架次「轟6K、殲16」侵台領空

2021-01-23 18:54
寒舍集團創辦人蔡辰洋（左）與兒子蔡伯府驟逝，父子相隔5年離世。（本報資料照片）

父子相隔5年離世！寒舍蔡辰洋長子猝逝 生前受困健康與婚姻

2021-01-23 02:30
長榮航空示意圖。非當事班機。(圖：長榮提供)

僅差76米！傳美軍機險撞長榮客機

2021-01-22 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落
近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關