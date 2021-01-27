全球瘋搶疫苗 台灣3月取貨變數多

衛福部長陳時中曾明確表示台灣「不用中國疫苗」。（本報資料照片）

全球疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中 曾多次對外說明，台灣 最快3月可以取得疫苗 。但觀察各國陸續開打經驗，原本談好的供貨量可能出現變數，例如最近阿斯特捷利康（AZ）和輝瑞在歐盟供貨減少。專家認為，指揮中心太過樂觀，我想要3月取得疫苗，挑戰不低。

指揮中心發言人莊人祥昨天表示，如同之前宣布，疫苗最快到貨時間為今年3月。台灣購買疫苗中有1000萬劑是「牛津／AZ」疫苗，但其印度產線大火，恐影響供貨，莊人祥強調，「新冠疫苗為賣方市場，不管是哪個廠商，都存有不確定變數」，台灣盡力維持取貨時間。

指揮中心去年底對外告知已洽購近2000萬劑疫苗，包含於COVAX採購約476萬劑，及「牛津／AZ」疫苗，剩餘的500萬劑，至今未公布洽談廠商。中國附醫感染科主治醫師王任賢指出，全球大多數的新冠疫苗都是「期貨」，並非「現貨」，取得疫苗的變數極多，若認為疫苗在3月即可到貨，太過樂觀。

一位不具名的專家指出，陳時中先前所言的500萬劑談判延遲，也藏有「談不成」的變數，從COVAX採購到的疫苗，很難期待能夠快速供貨，主要是該平台的設立以提供疫苗給第三世界及疫情嚴峻國家為主，台灣並非優先對象。

專家表示，若疫苗遲來，台灣4到6月將面臨新一波防疫挑戰，目前以色列施打疫苗五成後，住院人數已下降六成，美國目前設定4月完成三成的人口施打率，屆時將加速國際往來，台灣恐無法持續採「鎖國」因應，建議降低採購標準，盡可能採購疫苗，至少讓醫護優先施打。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，目前疫苗廠的產能及供應分配才是牽動台灣採購疫苗的關鍵。