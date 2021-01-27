醫護跨界牽手 揪心抗疫網友喊加油

桃園醫院在臉書分享年輕醫護接力唱出「手牽手-抗SARS之歌」的影片，不僅部桃醫院醫生、護理師輪番獻聲，也串連長庚、聯新等醫院護理師加入。(取自桃園醫院臉書影片)

衛福部桃園醫院從爆發首例醫生確診以來，抗疫已經15天，桃園醫院昨晚在臉書 分享年輕醫護接力唱出「手牽手─抗SARS之歌」的影片，不僅部桃醫院醫生、護理師輪番獻聲，也串連長庚、聯新等醫院護理師加入，不少網友聽了直呼感動，紛紛留言替醫護人員加油，回憶起當年SARS是台灣 的痛，這次全民一心，相信會抗疫成功的！

來源：臉書

十八年前SARS疫情 爆發，當時由王力宏、陶喆、陳鎮川共同創作的公益單曲「手牽手」找來八十六名藝人接力合唱，激勵不少人心，這次新冠肺炎來勢洶洶，衛福部桃園醫院院內群聚事件眾所矚目，一群年輕醫護也發起接唱當年的「手牽手」，傳遞溫暖力量。

部立桃園醫院群聚事件，確診者足跡主要分布在桃園市，國軍化學兵和桃園市府環保局人員連日來展開大消毒，希望盡早讓大家安心。大湳市場有攤商質疑，為何已有症狀的確診者，還要到人潮眾多的市場，讓大家受害？桃園市長鄭文燦連日來接連走訪相關醫院、消防單位及足跡現場，慰勞辛苦工作人員，安撫市民的不安情緒。

桃園醫院在臉書分享年輕醫護接力唱出「手牽手-抗SARS之歌」的影片，不僅部桃醫院醫生、護理師輪番獻聲，也串連長庚、聯新等醫院護理師加入。(取自桃園醫院臉書影片)

總統府發言人張惇涵昨天表示，因應最近桃園醫院的疫情狀況，蔡英文總統昨天曾與桃園市長鄭文燦通電話。鄭文燦也提到，總統昨天早上有打電話給他，提醒要注意降低社區的感染風險並關心市場、商圈與旅遊是否受影響？他回答說，現階段因防疫意識提高，無論有無公布足跡的市場，人都變少，市府著手社區大消毒工作。

鄭文燦昨天也參加桃園市醫師公會嚴重特殊性傳染性肺炎應變會議，他宣布，醫護人員執行醫療任務的時候，除能有中央的補償外，如果被感染確診，桃園市會發給慰問補償金十萬元，若因而被隔離，醫事人員每人發三萬元補償慰問金。

疫情升溫，桃園旅遊首當其衝。近日中壢和桃園火車站前計程車載客量大減，除夕餐廳訂單也被取消近五百桌，不僅如此，JETS嘉年華桃園場決定提前退場，喜鴻旅行社則宣布，暫停桃園市區旅遊團。