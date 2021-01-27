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台持續鎖國 逾四千境外生恐去不了

記者潘乃欣／台北27日電
衛福部持續鎖國，有大學擔心下學期預計入境四千多位境外新生恐來不了。(本報資料照片)
衛福部持續鎖國，有大學擔心下學期預計入境四千多位境外新生恐來不了。(本報資料照片)

中央流行疫情指揮中心去年宣布，元旦起外籍人士暫緩入境，並以一個月為觀察期。教育部後來宣布境外生將以專案方式入境，但指揮官陳時中昨宣布持續鎖國，有大學指出至今未收到教育部專案入境公文，擔心下學期預計入境四千多位境外新生恐來不了。

教育部長潘文忠十三日曾指出，教育部日前開跨部會議，會中決議境外生要提出核酸檢驗陰性報告，研擬相關檢疫強化流程，正要呈報指揮中心，讓境外生跟學校可依規則申請。教育部昨晚說，指揮中心尚未定案。

各大學二月中開學，教育部統計，預計入境新生人數約四四八九人，包括一般大學七十六校二四○四人，技專校院四十一校二○八五人。

教育部一月初開跨部會會議，次長劉孟奇宣布，境外生都將以專案方式入境，但也表示，教育部安排境外生入境會以防疫為優先考量，而不是開學日期，且會按疫情狀況滾動式調整入境規則。如今鎖國政策持續，大學主管也表示，目前尚未收到相關公文，擔心境外生恐沒有專案入境管道。

各大學提出應變措施，台灣師範大學國際長劉祥麟表示，鎖國政策延續，校內春季班境外學位生仍無法入境，受影響人數包括校本部約四十二人，僑生先修班約一五○名學生，校方準備啟動安心就學方案。

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