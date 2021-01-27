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台蘭嶼豬精液保存15年 解凍配種生14小豬

 記者吳淑玲／台南27日電
農委會畜試所台東種畜場，以15年前製作的蘭嶼豬冷凍精液解凍進行配種，成功讓母豬懷孕產下仔豬。(圖／畜試所提供)
農委會畜試所台東種畜場，以15年前製作的蘭嶼豬冷凍精液解凍進行配種，成功讓母豬懷孕產下仔豬。(圖／畜試所提供)

農委會畜產試驗所台東種畜場，以首批2005年凍存的蘭嶼豬冷凍精液進行測試，15年後解凍仍保有如新鮮狀態的精子活力，以人工授精配種，讓3頭母豬順利懷孕並生產仔豬14頭。

畜試所所長黃振芳說，研究證明冷凍精液保存及復育效果無虞，是生殖細胞冷凍保存及活化運用的成功案例，也顯示家畜種原保存工作成效，令人振奮。

台東種畜場場長章嘉潔說，蘭嶼豬具有野性，精液採集較難，且豬的精液細胞膜，對低溫更為敏感，保存15年來從未解凍過。今年台灣取得國際肥豬研討會主辦權，去年3月特別將94年所冷凍的蘭嶼豬精液，解凍後實驗受孕效果，結果顯微鏡下看精子總活動和前進式活力都相當強，和新鮮精液沒有明顯差別。這項成果可讓台灣在保種成果被世界看到。

黃振芳說，蘭嶼豬屬於台灣特有本土豬種，民國99年英國Larson博士帶歐盟團隊到各國收集家豬與野豬樣本進行比對分析，發現蘭嶼豬的遺傳物質非常獨特，演化已有2萬9千年歷史，屬於亞洲最古老的豬種，是台灣國寶豬。

本土豬具有抗病性及耐粗食等特性，環境適應力很強，在極端氣候變遷下，對畜產的生產及物產的保存，蘭嶼豬可發揮更大的功效。

黃振芳強調，蘭嶼豬冷凍精液活化成果，可保有族群的遺傳資源，也可運用在黑豬品種以及洋豬品種，對生物多樣性的保護有很大的幫助。黃振芳說，因應國際疫情嚴峻，為避免疫情入侵讓本土豬種消失，蘭嶼豬種原保存工作更顯重要。

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