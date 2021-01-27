台被自家衛星「遺漏」 失聯疑是地面站海拔太低

我國立方衛星玉山（左）與飛鼠（右）24日晚間11時發射升空。(圖／國家太空中心提供)

國產立方衛星「飛鼠」、「玉山」台灣 時間24日深夜由美國火箭「獵鷹九號」搭載升空，但國家太空 中心昨說，我國基地台截至昨晚11時都沒收到兩衛星傳回訊號，已連兩天失聯。參與衛星研製的團隊分析，數10國地面站都有收到，台灣被自產衛星遺漏，恐因我國地面站海拔高度太低，將重新檢視天線等地面硬體設備，持續嘗試與衛星聯絡。

國家太空中心表示，兩顆衛星每天早、晚各會通過台灣上空一次，但升空後台灣地面站都未收到衛星訊號。

中央大學太空系主任趙吉光表示，中大研製的飛鼠升空後，收到的資料證明飛鼠狀態良好；台灣接收站目前雖沒聯絡上衛星，但包括澳洲、新加坡 、德國等數10國都有聯絡上衛星。中大評估衛星本身和相關軟體沒問題，可能是地面設備出問題，昨已體檢各項地面硬體設備，努力找出失聯的原因。

參與研製玉山的海洋大學運輸科學系副教授高聖龍指出，挪威、加拿大等國地面站也有收到玉山訊號，推估是台灣地面站「太接近地面」，玉山地面站在新竹太空中心樓頂，飛鼠地面站在中央大學裡，海拔高度都太低，不像他國設在高山上，影響訊號接收。