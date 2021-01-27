我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國

台被自家衛星「遺漏」 失聯疑是地面站海拔太低

記者潘乃欣／台北27日電
我國立方衛星玉山（左）與飛鼠（右）24日晚間11時發射升空。(圖／國家太空中心提供)
我國立方衛星玉山（左）與飛鼠（右）24日晚間11時發射升空。(圖／國家太空中心提供)

國產立方衛星「飛鼠」、「玉山」台灣時間24日深夜由美國火箭「獵鷹九號」搭載升空，但國家太空中心昨說，我國基地台截至昨晚11時都沒收到兩衛星傳回訊號，已連兩天失聯。參與衛星研製的團隊分析，數10國地面站都有收到，台灣被自產衛星遺漏，恐因我國地面站海拔高度太低，將重新檢視天線等地面硬體設備，持續嘗試與衛星聯絡。

國家太空中心表示，兩顆衛星每天早、晚各會通過台灣上空一次，但升空後台灣地面站都未收到衛星訊號。

中央大學太空系主任趙吉光表示，中大研製的飛鼠升空後，收到的資料證明飛鼠狀態良好；台灣接收站目前雖沒聯絡上衛星，但包括澳洲、新加坡、德國等數10國都有聯絡上衛星。中大評估衛星本身和相關軟體沒問題，可能是地面設備出問題，昨已體檢各項地面硬體設備，努力找出失聯的原因。

參與研製玉山的海洋大學運輸科學系副教授高聖龍指出，挪威、加拿大等國地面站也有收到玉山訊號，推估是台灣地面站「太接近地面」，玉山地面站在新竹太空中心樓頂，飛鼠地面站在中央大學裡，海拔高度都太低，不像他國設在高山上，影響訊號接收。

台灣 太空 新加坡

上一則

台持續鎖國 逾四千境外生恐去不了

下一則

測速器爆陸製 疑洩資安？交長令下架

延伸閱讀

從地球打到外太空！馬斯克和貝佐斯為衛星軌道隔空交火

從地球打到外太空！馬斯克和貝佐斯為衛星軌道隔空交火
接收角度不對？台製衛星升空 繞台2次仍失聯

接收角度不對？台製衛星升空 繞台2次仍失聯
去年航太業獲89億私人投資 創新高

去年航太業獲89億私人投資 創新高
「少年諾獎」李方舟 挑戰解決環境問題

「少年諾獎」李方舟 挑戰解決環境問題

熱門新聞

寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。(聯合報系資料照)

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

2021-01-22 19:15
美國駐聯合國大使克拉夫特向台灣學生的視訊致詞，中國外交部發言人華春瑩18日指是「擺拍」。（美聯社）

美聯國大使挺台被爆是擺拍 網譏：民進黨給多少片酬？

2021-01-20 02:30
蔡伯府（右）娶飯店員工，被外界譽為「情定大飯店」翻版。（本報資料照片）

蔡辰洋長子驟逝 他娶員工翻版韓劇「情定大飯店」

2021-01-23 02:22
中國解放軍機8架轟6K、4架殲16 、1架運8反潛機23日侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），派出的轟6架次是歷年之最，有對美示威、秀肌肉的政治意味。圖為轟6同型機。（圖取自台國防部網頁mnd.gov.tw）

對拜登秀肌肉？ 中國12架次「轟6K、殲16」侵台領空

2021-01-23 18:54
寒舍集團創辦人蔡辰洋（左）與兒子蔡伯府驟逝，父子相隔5年離世。（本報資料照片）

父子相隔5年離世！寒舍蔡辰洋長子猝逝 生前受困健康與婚姻

2021-01-23 02:30
長榮航空示意圖。非當事班機。(圖：長榮提供)

僅差76米！傳美軍機險撞長榮客機

2021-01-22 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落
近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關