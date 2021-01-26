黑白集／眼高手低的疫苗政策

衛福部長陳時中曾明確表示台灣「不用中國疫苗」。（本報資料照片）

桃園醫院疫情越來越令人擔憂，台灣 要守住「防疫下半場」，將取決於疫苗 能否順利取得。衛福部宣稱的「口袋疫苗」，一支迄今沒有確切到貨日期，一支則延遲簽約還可能告吹。至於本土疫苗，則恐得等到下半年以後。總之，沒一個是好消息。

陳時中 去年豪氣干雲地說，「不用中國疫苗」；他近日又說，不用陸製疫苗是「法規不允許」，即使對岸用送的也不行。他還說，疫苗護照不可行「不是針對中國疫苗」，而是世衛組織認為不宜。

這些說法明顯矛盾。大陸疫苗早已進入國際，多個國家已跟進施打；只要接受，我們突破法規限制並不成問題，只是做與不做罷了。至於疫苗護照雖言之尚早，但沒有疫苗，就永遠沒有「疫苗護照」。一直誇稱「超前部署」的陳時中，豈會不明白其中道理？

事實上，台灣拒絕的疫苗，一些在大陸的台灣民眾已經開始施打。他們不僅可以打大陸疫苗，還可自費施打被台灣「棄買」的德國BNT／輝瑞疫苗。在台灣，政府卻連一線醫護人員的疫苗都無法提供，一般民眾更只能望穿秋水，真是情何以堪！

政府嫌大陸疫苗不可靠，嫌BNT／輝瑞疫苗要冷鏈運送，卻拿不出替代方案。這樣政治掛帥，卻把染疫風險丟給人民承受，這究竟在打什麼算盤？