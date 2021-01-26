新聞評論／陳時中輕忽誤判 小縫隙變大破洞

指揮中心針對桃醫群聚擴大回溯居家隔離對象，連醫護人員也被緊急召回擴大採檢隔離。（本報資料照片）

桃園醫院接連兩天發出大隔離令，加總近6000人必須居家隔離，規模空前。主要原因，是原未列為接觸者的桃醫「綠區」病患，出院後發現確診並傳染給家人，更嚴重的是無法確知感染源。簡言之，指揮中心迄今已「誤放」了兩名確診病患出院，可能將病毒帶入社區，因此需要大陣仗召回患者及家屬隔離。陳時中 日前坦承，看到了防疫防火牆有「小縫隙」；如今看，這個縫隙並不小，正逐漸變成破洞。

兩名被誤放的病患，分別是案881的90歲老翁，和案889的60多歲男性。不同的是，案881因接受7B確診護理師照顧而被列為接觸者，曾接受採檢，篩檢結果為陰性，15日獲准出院。至於案889，則是住在12A的患者，該區被認為「安全無虞」，因此在11日首位醫師確診後仍獲准出院。相同的是，兩人都把病毒帶出醫院，並傳染給家人。

發生「誤放」染疫病患情事，主要是指揮中心對情勢的錯判。當時，因院內感染事件發生在衛福部直屬醫院，陳時中擔心遭到外界指責，對外含糊宣稱是「北部某醫院」，希望淡化疫情 。另一方面，或許自恃先前多次疫情都能安然控制，因此對院內感染的警戒區劃得比較小，首波只匡列400多人，其他無關人員就開始疏散外移。事實上，當9B的越南 看護確診時，已說明指揮中心將紅區劃設在六、七、十樓可能輕忽。也因此，住在12A綠區的案889出院10多天後確診，迫使陳時中不得不回頭面對自己的誤判。

從部桃首位醫師宣布確診至今已經兩周，指揮中心現在才發現他們錯放了病患，不能不說是嚴重的失誤。過去兩周，蔡政府把許多精力用於反擊楊志良的「開除說」和地方政府的「避桃令」，完全放錯重點。政府該做的，是採取「料敵從寬、禦敵從嚴」的策略，聽取外界的建言，作出客觀嚴謹的決策，設法調度其他醫療資源協助桃醫度過難關，而不是一味否認、辯解、攻擊和轉移焦點。大家的共同敵人是病毒，而不是在野黨或持不同看法的人。

陳時中的另一輕忽，是錯判這波病毒的潛伏期。陳時中上周說，這波強勢變異病毒株的「潛伏期較短」，因此短短八天即出現九確診，接觸到發病只有二到四天。事實上，案889出院10多天才發病確診，跟陳時中的估計相差甚遠。或許這是不同病毒株感染，或許疫調認定的感染源頭及時程失準，但指揮中心一誤判潛伏期，就可能在後續的處理中下錯命令，掉入病毒的陷阱。

綠營稍早誇稱，桃醫的清理方式和當年SARS期間和平醫院的「封院」不同，和平封院是「只進不出」，桃醫則是「只出不進」，認為後者比較高明且近乎人情。人性當然是很重要的考量，但別忘了，急性傳染病的緊急處置，須以「科學」判斷為最高前提，不能只碰運氣。問題就在，指揮中心在第一時間誤劃了部桃「紅區」的範圍，才會造成染疫病患被當成「無虞者」放回社區，成為難以防範的感染源。更麻煩的是，他們的足跡一旦進入社區，就會接觸到擦身而過的民眾，成為疫調追蹤的盲點。

在桃醫首位醫師確診後，本報系聯合報即以《陳時中勿重蹈和平封院的誤判危機》的社論，提醒指揮中心須步步為營。很遺憾的，兩周來這項危機持續擴大，且疫情從醫師一路傳染給護理師、看護、病患，乃至家屬。小裂縫已變成破洞，這需要立即修補，也需要更多民眾配合防堵，多餘的政治口水就省省吧！