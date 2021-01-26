地方政府繃緊神經！桃園大型集會喊卡 新北限制探病

新北市長侯友宜表示。（記者吳亮賢／攝影）

桃園疫情 升溫，市長鄭文燦昨天在防疫 會議宣布，2月底前所有大型集會、群聚活動一律停止或延期，學校寒假課輔、營隊、社團活動也全停，長照、老人、兒少、身障、護理之家、養護中心等住宿型機構禁止探視三周，65歲以上志工也停止排班執勤。

鄭文燦前天已宣布桃園市361處社區照顧關懷據點暨巷弄長照站停止服務，昨天再加碼老人文康中心也不開放，其他社福館舍則採取實名制、社交距離等入口管制。他還說，讓學生返家改用線上自主學習，減少到校群聚增加感染風險。鄭文燦也決定即日起每天召開防疫會議，各局處首長、各區區長都要出席。

市府教育局長林明裕說，課輔、營隊、志工活動全停，校園空間與戶外場地暫停開放；公立幼兒園寒假課後留園、課後照顧中心及補習班，考量家長安置問題，在落實防疫措施下持續辦理。

來源：聯合影音網

新冠肺炎疫情緊急，地方政府神經緊繃，新北市長侯友宜昨天宣布，轄內醫院，非必要特殊狀況下，民眾不准去探病，若有必要每天探病限一人一小時，新北市並要求冬令營一律控制50人以下，補習班清潔消毒時間縮短至每幾個小時一次，「若防疫沒辦法做好，該停可能就要停，該取消就要取消。」

台北市副市長黃珊珊說，若北市出現一例本土病例，市府就會啟動第一階段加強防疫，很多活動就會暫緩或延期、取消。

由於現在仍經常傳出有國外入境居家檢疫者趴趴走，台南市長黃偉哲表示，這些人不僅增加台灣 防疫負擔，也可能形成防疫破口，建議中央對這些「台灣不歡迎的人」，在法令許可下不僅要罰錢，還應考慮將這些人遣返回原居地。