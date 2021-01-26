桃醫效應？500元防疫保單熱賣 估破百萬張

防疫保單最後搶購 台灣產物保險推防疫保單，保費500元台幣，如被列為居家隔離對象，理賠10萬元，25日為最後販售日，台北市館前路湧現400公尺排隊人潮。（記者曾原信／攝影）

衛福部部立桃園醫院染疫事件延燒，台灣 產險公司保費 500元（台幣，以下同，約17.8美元）的防疫 保單賣到發燙，昨天各營業據點，從早到晚排隊人潮不減，搶搭停售前的末班車，完成投保甚至需耗費六個小時。指揮官陳時中昨天被問到「會不會想買這保單？」時，笑著說「袂和」（不划算），因為感染風險相當低，連千分之一都不到。

來源：聯合影音網

至於到底賣出多少張防疫保單，台產發言人黃志傑昨天表示，實在太多、無法估算；惟據了解，台產公司內部評估，可能會超過100萬張，保費收入超過5億元。

據金管會統計，去年3月到今年1月21日，整體產險業承保的防疫保單共14.9萬件。整體產險業賣了快一年的防疫保單，從上周五到本周一，短短四天就被台產防疫保單的銷售數字給打敗。

外界關注台產公司的財務壓力，資深產險專家說，保險講究大數法則，要看兩個關鍵數字。首先，來自桃園的件數多不多；其次，桃醫事件需要居家隔離的5000多人，收到隔離通知書之前投保的多不多。若上述兩項數字的占比都高，台產可能會有保費收入低於理賠支出的壓力。

台產公司說，目前尚未收到理賠申請，若保戶在此次居家隔離的5000人中，行動受限，恐要等隔離結束才會申請理賠。