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中研院傳捷報！找出5種抗新冠「潛力藥」

記者謝柏宏／台北26日電
中央研究院團隊，已從現有藥物及保健品，找出五種具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物。（本報資料照片）
中央研究院團隊，已從現有藥物及保健品，找出五種具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物。（本報資料照片）

中研院院長廖俊智去年2月召集學研單位組「防疫國家隊」，要開發藥物、疫苗檢測產品等抗疫產品，近一年投入已有階段成果。中研院將在明（27）日宣布，中央研究院院士翁啟惠、基因體研究中心特聘研究員兼主任洪上程等人的研究團隊，已從現有藥物及保健品，找出五種具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物。

中研院表示，面對新冠病毒的變異及迅速傳播，除以疫苗提供防護外，也須同時投入治療藥物開發，透過老藥新用可加速進程，快速讓藥物上線應戰。

中研院自去年起，在基因體研究中心、化學所及台大藥學系等研究團隊共同努力下，從3000多種現有藥物及保健品中，透過病毒蛋白活性抑制、細胞及動物實驗驗證，找出五種具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物。中研院篩選的基本原則，藥物的部分是從FDA核准的項目中尋找，保健品部分則從傳統中藥典籍來尋找。

目前被篩選出來的五種藥物及保健品，包括抗瘧疾藥物美爾奎寧、抗愛滋病藥物奈非那韋、中草藥靈芝多醣體RF3、全株薄荷及全株紫蘇之萃取物，論文已於今年1月15日發表在美國國家科學院院刊。相關產品在抗新冠病毒的機制，將由中研院申請專利，後續再透過技術移轉，授權給廠商開發。

疫苗 美國 檢測

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