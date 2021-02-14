無塵室搭配LED照明培育 永宏蘭業全球開花

屏東永宏蘭業以生產蝴蝶蘭為主，種類數量品質超越同業。(記者劉學聖／攝影)

擁有蘭花王國之稱的台灣 ，一年外銷種苗達上億株，其中每十株即有一株是「永宏蘭業」所生產；這家業者並被視為蘭界的「台積電 」，它能在市場重圍中脫穎而出，靠的是電子等級廠房、95%以上的良率，以及與客戶即時互動式回報三大利器。

永宏蘭業執行長林畯騰回憶創業由來，起因是畢業八年後與屏東科技大學農園系的四位同學一次聚餐時的起心動念，由於每個人都學非所用，有人提議集資200萬元台幣(約7萬美元)開公司，即如此投入蝴蝶蘭種苗生產市場。

2001年，先在屏科大旁承租一間三合院做為起點。2011年隨著業務量進一步提升，在屏東潮州首次購地、自建占地上千坪的廠房，剛好搭上台灣蘭花外銷突飛猛進的順風車，讓永宏營運快速增長。

導入系統 即時看資訊

林畯騰說，十多年前，蘭花種苗在培養過程中很容易被汙染，有時必須整批丟棄重做，也可能遇到天候如颱風過境、氣溫變化等，造成成長停滯狀況，如此一來，勢必導致出貨期被耽誤。

永宏為解決這兩個問題，打造高科技業等級的廠房，無塵室確保蘭花在組織栽培過程中不會被汙染，同時有天然日照與LED互相搭配，掌控蘭花成長期不會延遲，生產良率高達95%以上。再導入現代化工廠執行系統以監控追蹤生產流程，每天自動更新的線上報表，提供清楚的生產資訊，與客戶即時進行互動式回報。

憑藉上述運作模式，該公司獲得歐美等地區客戶群的高度信賴，接單量穩定成長，短短五年時間，種苗生產量從原本的一年400萬株一路增至1000萬株。2019年再創新高，達到1250萬株的產量，以全台產量1.1億株估算，占逾11%，年產值攀升至2億元，成為台灣最大蝴蝶蘭種苗供應商，並在外銷市場建立口碑。

獎勵員工 送百萬名車

另外，銷荷蘭初期，台灣種苗時常被驗出病毒，永宏從根本做起，除發現病毒立即銷毀所有病株外，並擴及品種、材料等檢驗，達到零檢出的水準。此一作法也起帶頭效應，同業相繼跟進。

對內方面，該公司2019年獲利表現亮眼，林畯騰大手筆分紅，員工平均年終獎金超過三個月，其中還有資深員工獲贈百萬名車，並首次把一級主管納入股東。

2020年初爆發新冠肺炎疫情 ，各國紛紛封境、封城，面對消費市場需求銳減，使得台灣蘭花產業哀鴻遍野。永宏也難逃池魚之殃，為減緩疫情衝擊，該公司調整生產模式，除減產外，暫停招募新人，但堅持不放無薪假。所幸5月開始，歐美報復性消費潮出籠，客戶拉貨轉為積極，目前營運重返成長軌道。