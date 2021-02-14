永宏蘭業林畯騰未來願景 拓展跨物種版圖

永宏蘭業廠區內設有寬廣的無菌溫室。(記者劉學聖／攝影)

永宏蘭業執行長林畯騰創業迄今近20年，不同於一般傳統的蘭花同業，包括生產、營運管理、商品行銷等，均走出一套獨特的模式。他並進一步勾勒出未來願景，將打造跨物種的農業公司，擴大事業版圖。

在未踏入蘭花種苗培育產業前，他原本是一家代銷公司的業務講師，專才涵蓋像客戶的開發、話術的運用，甚至還涉及到心理層面。而當成立公司後，發現這些東西是不需要的。

他說，因為面對純樸的花農，不需要花言巧語，真正重要的關鍵在於製程改善，及幫助產業提升、進步，讓永宏與其他業者不一樣才是重點。

因此，不同於一般以家族或獨資方式經營的廠商，業界首家採股東制度運作的公司，在林畯騰帶著在學校實驗室和業務管理公司的概念，從設計自己的蘭花廠房，一路走到現在，發展出獨特模式。包括生產、營運、商品行銷策略都有自己的特色，從無到有，每一個階段並有不同的管理模式。相較其他同業存在濃厚師徒色彩，形成強烈對比。

針對永宏的未來，林畯騰除將持續擴大蘭花版圖的同時，勾勒出打造一家跨物種的農業公司藍圖。

他說，依據聯合國 預測，至2050年，人口將增至80億，人類對糧食的需求愈來愈大，反觀氣候變化愈來愈劇烈，未來許多以戶外耕作的農產品將遭遇生產瓶頸。因此必須藉由提高單位生產量來解決，植物工廠的概念將愈來愈重要。

除了設備，另一個關鍵是組織培育種苗選擇，必須能找到好生產、生長快、產量大、抗病菌佳的品種，而此為永宏的研發優勢，未來將尋找下一個金雞母，希望能打造出不同層次的一家農業公司，擴大事業版圖。