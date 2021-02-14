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自產自銷一條龍 巧克力雲莊屹立20年

記者嚴雅芳／苗栗14日電
巧克力雲莊。(記者黃仲裕／攝影)
巧克力雲莊。(記者黃仲裕／攝影)

來到苗栗縣大湖鄉，最有名的就是當地的草莓休閒產業，但除了草莓，這裡還隱身台灣唯一一家自可可產地契作、研發生產到銷售通路的巧克力專業製造商─巧克力雲莊。憑藉著自家巧克力的魅力，在全盛時期，巧克力雲莊每天吸引近3000人次造訪，締造一年上億營收。即便營運近20年來沒有一年賺錢，但負責人邱文德仍持續投入，他看到了什麼商機？

巧克力雲莊的老闆與老闆娘夫婦都是苗栗人，說起巧克力雲莊創立的過程，從邱文德的妻子、老闆娘呂彩雲說起。呂彩雲的娘家是做食品起家，早年即販賣果乾給歐洲的巧克力商，16歲就開始跟著父親做生意的呂彩雲對頂級巧克力一點也不陌生。

私家招待所變身

邱文德主要事業是電子零件貿易和電子工廠，一開始他只是在大湖買了一塊草莓園，招待朋友免費採草莓，後來草莓園旁邊的苗栗縣農會蠶絲廠有意出售，邱文德心想：「買來做為招待所也不錯」，就標下這塊地，在改建為招待所的過程，不少遊客打聽這裡是否會對外營業，夫妻索性開了下午茶餐廳，巧克力雲莊的前身「巧克力屋」就此誕生。

2007年開始，巧克力雲莊重新定位為自產自銷的巧克力主題莊園，開始做自己品牌的巧克力，因為銷量不錯，也開始在外部設櫃，2011年開始投入蓋巧克力生產工廠，並和工研院合作開發台灣第一套製作巧克力的原型機，將可可做成巧克力，開始有了量產高階巧克力的能力。

為尋找更好的原料，在2014年遠赴厄瓜多契作300公頃的頂級可可莊園，成為台灣唯一整合自可可產地契作、研發生產到通路銷售的巧克力專業製造工廠。 巧克力雲莊利用量產來壓低成本，再用平實的訂價策略取得多數消費者的認同，希望打造巧克力雲莊產品CP值是最高的品牌印象。

轉型後的巧克力雲莊迎來營運高峰期，2014、2015年營收突破了億元水準。

2020是國旅爆發年，在巧克力雲莊的努力下，遊客逐漸回到過去顛峰期的八成。巧克力雲莊也啟動擴建計畫，希望增加DIY項目和擴大商品銷售區，爭取大湖區一年約20萬團客的商機。

看巧克力市場的未來，巧克力雲莊經理胡凱閎認為，量化會帶來質變，這跟咖啡市場很像，當世界的距離變短，喝咖啡、品嘗巧克力都可能成為消費者新習慣，而創造出好的產品，成為消費者回購率高的首選，是巧克力雲莊努力的方向。

巧克力雲莊最受歡迎的「雲莊經典生巧克力」。(記者黃仲裕／攝影)
巧克力雲莊最受歡迎的「雲莊經典生巧克力」。(記者黃仲裕／攝影)

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