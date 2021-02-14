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「巧克力雲莊」營運鐵三角 譜寫甜蜜狂想曲

記者嚴雅芳／苗栗14日電
巧克力雲莊園區經理胡凱閎。(記者黃仲裕／攝影)
巧克力雲莊園區經理胡凱閎。(記者黃仲裕／攝影)

巧克力雲莊由邱文德夫婦一手打造，不過，平日居住在台北的夫妻在雲莊有一個最佳助手，負責隨時處理雲莊的大小事，他也是巧克力雲莊編號001號的員工─雲莊經理胡凱閎，三人堪稱巧克力雲莊的鐵三角，讓巧克力雲莊得以一路歷經轉型、蛻變、成長，走過20年的風雨，迎向下一個20年的挑戰。

胡凱閎說，老闆夫妻一直覺得巧克力雲莊是老天爺交給他們的功課，因為當初這塊土地一共流標了四次，他們在第五次才出手，當時開了一個標金，想說若拿到土地就做，不行就算了，送了標單出去，開標當天，他們人在玉山，接到通知得標的電話，一時還沒反應過來。

但雲莊成立後，他們將這塊土地視為老天爺交派的任務，即便公司成立20年來攤開報表從沒賺過錢，投資下去的錢還沒有回來，還是一路走到現在。

幾年後，邱文德成立了巧克力雲莊，就找來曾有餐廳工讀經驗的胡凱閎來幫忙，而這一幫就是20年。胡凱閎從上班第一天就開始住在雲莊，一直到三年前結婚了才搬出去。

胡凱閎回憶，疫情爆發後，一直到3月底，雲莊業績都還是好的，但4月開始業績雪崩式下滑，有一天上班到停車場，只看到員工的車，之後長達兩個多月都沒有散客出現，最艱困的時候，胡凱閎不得不向邱文德詢問是否要讓員工放無薪假。

不過邱文德卻回答他，薪水一毛都不能減，「如果你放了無薪假或是資遣員工，將來要如何把人找回來？」邱文德曾形容，巧克力雲莊是一群巧克力狂人的聚集部落，對他來說，這群一起陪伴他為推廣巧克力理想打拚的員工，是公司的最大資產。

疫情 投資

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