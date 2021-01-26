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接收角度不對？台製衛星升空 繞台2次仍失聯

記者潘乃欣／台北26日電
台灣兩顆自製立方衛星「飛鼠」、「玉山」，由獵鷹9號火箭發射升空，25日兩度通過台灣上空，但台灣基地台並未收到訊號。(截圖自Space X YouTube)
台灣兩顆自製立方衛星「飛鼠」、「玉山」，由獵鷹9號火箭發射升空，25日兩度通過台灣上空，但台灣基地台並未收到訊號。(截圖自Space X YouTube)

台灣兩顆自製立方衛星「飛鼠」、「玉山」，不僅升空時間一延再延，好不容易台灣時間前天深夜升空，但昨早10時和晚間8時各通過台灣上空一次，台灣基地台都沒收到衛星傳回訊號。國家太空中心表示，有海外基地台收到訊號，推測可能是台灣訊號接收盤架設角度不對，或衛星電力不足，將於今早10時再度嘗試通聯。

兩顆衛星都由本土學研單位和業者研製，運用科技部、教育部高教深耕等計畫的經費，每顆斥資逾千萬新台幣。第一顆衛星是中央大學製作的「飛鼠」，用於觀測電離層電子濃度，偵測地面無線電通訊受干擾情形，有助改善GPS誤差，提升行動導航功能。第二顆是民間公司騰暉等單位製作的「玉山」，能追蹤全球船隻航行軌跡，增進交通安全。

兩衛星發射過程一波多折，原定台灣時間21日晚間發射，但先後因火箭安全檢查期程延後、位在美國佛羅里達州的發射場天候不佳等因素，一連延期三次，終於在24日發射升空。台灣兩顆衛星與其他國家141顆衛星一起由美國火箭公司SpaceX的火箭「獵鷹9號」搭載升空，發射後1小時，衛星即在525公里高空處脫離火箭，從休眠狀態啟動，陸續部署到軌道。

太空中心計算軌道運行時間，兩顆衛星昨上午10時首度通過台灣上空，但台灣基地台收不到訊號；昨晚8時再通過，學研團隊再次嘗試與他們產製的衛星聯絡，仍收不到訊號。但中央大學團隊表示，他們發現有些海外接收站收到台灣兩顆衛星訊號，證明衛星們「還活著」。

國家太空中心主任林俊良舉例，耳朵正對著喇叭時聽得最清楚，收不到衛星訊號可能是台灣接受衛星訊號的盤面沒有完全面向衛星，或是衛星在太空還轉得不夠久，上頭太陽能電池還沒吸收足夠太陽能，以致電力微弱。再者，立方衛星體積遠比日前發射的福衛5號、福衛7號小，較難從地面捕捉行蹤。

林俊良表示，一般衛星發射升空後，地面在兩到三天內沒收到訊號都屬正常現象；參與這次衛星發射的團隊已調整天線角度，今天上午10時將再次與衛星聯絡，期待能收到回音。

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