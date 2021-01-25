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遭批不聽專家言 陳時中：身上掛滿箭靶 早有覺悟

記者楊雅棠、黃惠群、邱宜君／台北25日電
中央流行疫情指揮中心陳時中。(記者楊雅棠／攝影)
中央流行疫情指揮中心陳時中。(記者楊雅棠／攝影)

衛福部桃園醫院院內感染群聚恐擴及社區，有立委質疑之前便有專家提醒，但指揮中心都沒有聽進建言，建言者甚至屢受攻擊而造成寒蟬效應。對此，中央流行疫情指揮中心陳時中表示，「任何人要來檢討我，本來就應該」，但現在比較先見之明或後知後覺都沒有意義。

陳時中表示，不論是先見之明或是有人是後見之明，都各有高明之處，現在正遭受病毒攻擊，不要再繼續傷害，這都沒有意義。醫護現在正在第一線抵抗病毒，全民都做醫護的後盾，事後可以好好的檢討。

他表示，自己也是「察納雅言，有則改之，無則勉之」，任何人要檢討他，本來就是應該，很多爭議或決策點，他身上背著很多箭靶本來就都有覺悟，不會因為被射箭就有怨言，但還是要呼籲現在敵人是病毒，「檢討可以稍歇」。

另有醫護防疫津貼很難拿，陳時中則表示，防疫津貼是實質問題，「難拿是主觀」，應該要把真實的狀況提出來，是不是應拿多但拿不到。

他指出，現因為直接照顧確診病人，費用都不包括在原本健保，都是外加的，獎勵金也是外加的，也不會因為防疫關係減少收入就降低人力比，人力比也受到醫療法和評鑑的要求，不能任意要求刪減。

陳時中 防疫 疫情

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