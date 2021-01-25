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新聞評論／蘇貞昌出來面對 別躲在陳時中背後誤事

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行政院長蘇貞昌。(記者江婉儀／攝影)
行政院長蘇貞昌。(記者江婉儀／攝影)

部桃醫院疫情擴散，指揮中心緊急擴大隔離人數，高達五千人，這項決策將全院改列紅區，推翻四小時前的指令。指揮官陳時中坦言，新增案件感染源不明，事態緊急，「沒時間等了」。

戰情告急，本來指揮中心可提前四小時宣布，卻要等行政院長召開防疫會議，才能下令增援重兵，擴大戰場。半個月以來，外界高度關注指揮中心「慢半拍」、「追著病毒跑」的窘況，原來「升高事態」的令旗不在阿中手上，要等總統、院長點頭拍板。

兩週內，疫情從醫護情侶的社區感染，驟然擴大成醫院群聚，延燒到社區，事實早已證明指揮中心對案情研判嚴重失誤。陳時中承認一開始匡列範圍不夠廣，此話沒說清楚的是：指揮中心完全沒考慮到院內群聚感染的可能，以及感染除了人傳人，還有環境污染的劇本。連來犯病毒都令指揮中心意外，無症狀即可傳染，擴散速度加快。

種種意外，令人質疑為何指揮中心故步自封，堅持原有的因應程序及標準，無法及早改變作戰策略？看到蘇貞昌開防疫會議，才知陳時中沒有實權，無法依據專業判斷事態，調度資源接戰。他的接戰守則只有一套，遇上前所未有的嚴重戰事，得等上級指令才能變換戰術與隊型。偏偏府院坐視桃園疫情延燒，毫無政爭時快狠準的勁道。

說穿了，若第一時間針對部桃擴大隔離及篩檢，雖有助降低病毒進入社區的可能，但立即的政治效應卻會挫傷蔡蘇體制「防疫有成」的光環，這就是陳時中一再強調「看到敵人再開槍」之因。難怪蘇揆挨到不明感染案例爆發社區群聚感染風險，部桃污染程度難再以三色燈號粉飾太平，才召開防疫會議，宣布升高事態。

蘇揆的防疫會議，對照過去兩週府院黨作為，簡直是後知後覺。綠營上下除競相寫信、PO臉書，鼓動側翼網軍出征異議，就是沒人出聲逆時中，提醒指揮中心防患未然。病毒在部桃肆虐，執政團隊卻率網軍在打十八年前的和平醫院口水戰；披白袍的黨工一馬當先，將吹哨的楊志良、邱淑媞人格謀殺打倒在地，然後指揮中心依楊、邱二人哨聲提示，奔向戰場。這是什麼有為政府才會出現的荒謬行徑？

在順時中、相信政府相信黨的主旋律下，政治正確已防礙指揮中心專家的視野與行動魄力。關注疫情的民眾也發現，除了少數公衛學者、曾參與防疫工作的醫師，專注在感染科的專家幾乎已緘默無聲；大敵當前，守望哨的寧靜，令人恐懼。

府院高層既然不肯下放權力，就由蘇揆承擔指揮官的政治責任，將防疫決策還給專業人士，別再躲在神壇後當影武者，拖累防疫作戰的效率。

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