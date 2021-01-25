新聞評論／桃醫事件是政治防疫的代價

中央疫情指揮中心公布桃園醫院醫護群聚感染，原列綠區現列為紅區管制，病患清空消毒篩檢。（記者陳夢茹／攝影）

衛福部桃園醫院失守，疫情 向社區蔓延，號稱超前部署的指揮中心，還在追著病毒跑。面對抗疫以來最大規模的感染事件，蔡政府除了團結大內宣，更發動朝野攻防，政治口水不斷，反讓民眾恐慌。防疫 模範生何以會遭新冠病毒偷襲成功，值得深思。尤其，政治化問題重挫指揮中心公信力，加上萊豬事件後，蔡政府政治凌駕專業的作為不得民心；此時加深政治操作，只怕桃醫之後還有其他城池失陷。

台灣防疫有成是蔡政府引以為傲的政績，也是川普時代聯美抗中路線的一大舞台，因而成了不容批評的「聖域」。但就算是舉世無雙的福地，久不自我清理，也難免蒙塵積弊。直白地說，當防疫指揮官成了政客，就愈看不清病毒蹤跡。

長榮機師染疫，打破本土零確診時，指揮中心公然藍綠雙標，隱蔽資訊。指揮官陳時中 態度驕慢，政治盛氣凌駕專業，專家建言被棄之不顧。此外，機組人員違反規範，顯示民間防疫態度鬆懈，是一大警訊；但主事者當成個案，無意檢討。對照桃醫事件，陳時中更嚴重雙標，不容外人議論；府院黨還加碼圍剿質疑的前衛生署長楊志良，全然無視桃醫感染控制機制早已失靈，致錯失第一時間防堵擴散。

衛福部歡慶防疫一周年時，對桃醫兵臨城下而無知覺。若非爆發醫護群聚感染，民眾不會知道此地是防疫最前線，人員物力強撐已久，根本無法依照標準程序運作。此景，正是「部下功勞歸上司，上司錯誤是下屬責任」的寫照。試問：境外移入確診者與日俱增，桃醫負荷沉重，指揮中心可曾協助增補調度？桃醫失守後，其他處境類似的醫院是否已疏散超載任務，或如陳時中所言，「看到敵人再開槍」？

蔡政府把防疫視為「政治紅利」，除增添總統國際聲望，也為陳其邁在高雄助勢，更運作陳時中參選。台灣防疫製造政治明星，卻不見政府趁零確診的空檔加速優化後備。在令人遺憾的桃醫失守現場裡，我們看到所謂的篩檢能量、隔離檢疫、感控管理，乃至疫苗採購等防線一再出現破綻，政府大話被病毒攻破。

而可議的是，政府卻一再狡猾地將問題轉移成人民間的矛盾。明明輿論探討醫院群聚感染的成因，府院黨卻扭曲成政治口水，貌似凜然地高喊「不該譴責醫護」；明明國防部率先發布「避桃令」，總統卻指責藍營地方首長敵意歧視，利用政治力壓制外界對桃園疫情的質疑。

總統怎不想想，疫情初起時，是誰在國門前架起第一道歧視高牆，召喚側翼對台商和小明們進行人權迫害？當時政府說，對少數人特殊處遇，是為確保整體醫療資源無虞；現在桃醫卻因資源不足、管理不善而失守，成為民眾迴避之地。如此諷刺的對比，令人悲憤，台商陸配、前線醫護都是不當政策受害者，執政者還大言不慚。

政府一手高呼國人團結，一手縱容側翼出征異議，政治對立升高，連醫衛專業人士都噤若寒蟬。坐享防疫光環的高官們，以醫護人員良心為盾，把輿論之矛導向在野黨；再加上疫苗採購事件遭政治干預，以致施打遙遙無期。政府如此無能諉過，民眾如何安心？

疫情正在擴大，蔡政府處理手段卻和萊豬案如出一轍，重政治而輕專業。本應秉持專業的指揮中心，如今卻淪為府院政治攻防的堡壘，殊不知以政治踐踏專業、以民粹打壓異議，將瓦解醫護與人民的團結自律，讓病毒趁虛而入。政治化的指揮中心對上分裂猜忌的社會，才是台灣防疫最大的風險。