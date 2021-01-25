比英國變種病毒可怕！醫界：南非病毒削弱疫苗效力

醫界憂心，新冠病毒南非病毒株將使疫苗有效性下降。（路透資料照片）

台灣 昨新增三名境外移入個案，一名自南非 移入（案886），兩名自美國 入境，分別為案887和888。至於英國變種病毒除傳出傳染力變高外，致死率恐也增高，林口長庚醫院病毒室主任施信如表示，南非病毒株更可怕，實驗室證實，此變種病毒將使得疫苗有效性下降，能對抗病毒的抗體較原病毒株少約十倍，雖疫苗仍有保護力，但保護力確實變差。

昨天新增兩例本土個案，均與部桃群聚有關，案889於1月8日至11日因其他疾病住院，由60多歲妻子案890陪病；先生1月16日至18日期間皮膚出疹，20日起出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，因量測體溫發燒，即隔離採檢，Ct值為18，於昨日確診。至於妻子，1月20日喉嚨痛，22日發燒，經衛生單位安排採檢，也於昨日確診，Ct值為26。

在新增境外移入個案中，案886為台籍40多歲男性，去年1月至南非工作，今年1月7日返台，檢疫期滿後，於1月22日自費採檢確診。疫調發現，該案曾於13日出現喉嚨痛症狀，已掌握16人接觸者，其中兩人為同住接觸者列居家隔離，其餘列自主健康管理。

另外兩名自美國入境的個案分別為台籍50多歲女性和美籍30多歲男性。台籍個案長期居住美國，今年1月20日返台，22日出現發燒、肌肉痠痛、全身倦怠等症狀，採檢後確診，已掌握接觸者23人，包括前後二排座位旅客共八人，列居家隔離；其餘同班機機組員及專車司機等列自主健康管理。

美籍30多歲男性則於台灣工作，去年11月返美洽公，今年1月19日來台。22日出現發燒、頭痛症狀，採檢後確診，因個案仍在居家檢疫期間，無匡列接觸者。