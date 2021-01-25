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台灣脫北潮  台北10年出走10萬人

台灣新聞組／台北25日電
六都人口10年內增減出現變化，從台北遷出近10萬人。（記者余承翰／攝影）
六都人口10年內增減出現變化，從台北遷出近10萬人。（記者余承翰／攝影）

縣市合併改制邁入十周年，六都城市人口增減出現變化，根據主計處統計，台北、高雄兩大城市人口外移趨勢不減，反而桃園、台中、台南發揮磁吸效力，除交通建設建立大區域生活圈，通勤族日益增加，產業變化、就業機會及社福政策，都是促成人口移動關鍵原因。

過去十年台北遷出近10萬人，北北基桃通勤族人口漸多，形成新區域生活圈，台北市副市長蔡炳坤指出，外界常形容「脫北潮」，但作為首都，北市府重要的是做好建設，不一定要把人留在北市，現在一日生活圈，可以上班在台北，但居住地點往周邊移動，是自然現象。

新北市府城鄉局長黃國峰指出，三峽北大社區等重畫區，人口明顯成長，相較於台北市房價便宜，成為年輕人首選；加上透過捷運建設，連結所有區域，往來周圍其他縣市更方便。

桃園人口飆 交通是問題

基隆也吸引不少台北人移居。基隆市長林右昌說，北北基桃是一個大首都生活圈，加上這幾年基隆改變很多，老人福利是周遭城市最好，成為吸引外來人口及留住居民很大誘因。

桃園市近年來人口成長迅速，去年增加1萬9770人、年增率0.8%，是六都中人口增長最多，但最讓人頭痛是交通問題，上下交流道等要道壅塞，讓開車往返雙北通勤的民眾苦不堪言，桃市府指出，正擘畫「三心六線」軌道路網，目標讓北北桃形成一小時軌道生活圈，透過交通轉型減壓。

退休族圓夢 台南是首選

台中市是中部唯一直轄市，「自然增加」人口在全台名列前茅，社會局長彭懷真表示，生育福利補助優於中部各縣市，是吸引年輕家長「移民」原因之一。另外，中科等不少工業園區，吸引周遭縣市人口移入，反映在房價上，只見連市區外的蛋白區房價都漲了三丶四成。

台南市近年來吸引不少北部人南漂，成大都市計畫學系主任趙子元分析，台積電入駐，對許多夢想住透天厝的台北退休族，到台南是圓夢首選。四年前從台北到台南工作的陳姓攝影師說，台南美食多、物價低，人情味濃，還有精緻的巷弄文化、郊外景點，生活步調舒適，機能也足夠，「住起來就是舒服」。

高雄轉型慢 難留年輕人

高市人口直直落，市長陳其邁憂心坦言，留不住年輕人的主因在產業，產業轉型刻不容緩，要爭取科技大廠進駐。另一重點在營造友善托育環境，年輕夫婦會較願意生。

32歲YouTuber李易修說，同學多數北漂，高雄長期以重工業為主，勞力密集工作不受年輕人歡迎，以他從事的新型態產業為例，高雄難提供新創空間，育兒資源短缺也是許多新手爸媽的無奈。文藻大學副教授林文斌說，高雄產業轉型有限，長期低薪出現惡性循環，低階工作吸引不了高階人才進駐，自然留不住人。高雄轉型陣痛期太久，建議市府多創造高階工作機會。

房價 退休 福利

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