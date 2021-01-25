六都人口10年翻轉 房價、交通、發展潛力是主因

縣市改制十年，六都人口大洗牌，台北人口嚴重流失。（本報資料照片）

根據內政部各縣市人口遷移統計，縣市合併改制十年間，北高兩都光環褪去，人口外流嚴重，桃園市、台中市、台南市則在這十年間成為各地居民熱愛的新興移居城市。

以台北市為例，2014年桃園縣升格前，每年遷入台北市的人口遠多於遷出，但桃園縣升格後，瞬間削弱台北市對外地人口的吸引力。比較2014年和2015年的數字，2014年台北市淨遷入3952人，到了2015年由正轉負，變成淨遷出9386人。

觀察這些台北居民都搬去哪，以淨遷入人數來看，近五年台北市每年都有四到五千人搬到鄰近的桃園市。也有不少人看中新北市升格後的發展潛力，和相較略低的房價 ，選擇遷往新北市定居。

「最大的考量點是房價啊！」今年29歲的洪小姐全家在這十年間，從台北市大安區搬到新北市，近期再遷到基隆市，從台北蛋黃區逐步「脫北」。洪小姐說，換到房價較低的地區居住，全家財務會比較輕鬆，壓力沒有那麼大。

桃園市則因臨近台北、房價合理、建設和產業發展快速，不只成為許多「脫北者」首選，更吸引各地人口舉家遷「桃」。剛在桃園買房定居一年的劉先生說，在台北付這麼多年房租，「都可以在桃園買一間中古屋了」，桃園市通勤到台北的時間跟新北市蛋白區差不了太多，生活起來也比擁擠的台北更舒適。

台北人不只漂到鄰近的桃園市、新北市，也有愈來愈多台北人選擇「南漂」。以台南市為例，過去多是台南人往台北移動，現在反而是台北人愛上台南的生活感，兩地人口流動趨勢在2016年翻轉，從台北市淨遷入到台南市的人數由負轉正。

「台南是一個讓我覺得可以好好生活的地方」。在台北生活十年、定居台南六年的「兜府」老屋民宿老闆娘Cina說，台北的生活節奏太快，對她來說台南充滿人情味，很喜歡這裡的生活。

台中市人口成長幅度僅次於桃園市，在縣市合併後，每年淨遷入7000人至1萬4000人，多數來自鄰近的彰化縣、南投縣、苗栗縣。老家在彰化縣的楊小姐說，中部科學園區設置後，許多彰化人移往台中工作，進而選擇在台中置產定居。反觀彰化，工作機會仍以傳統產業為主，「產業發展政策有很大影響」。

高雄市則是人口年年衰退，從2011年至今幾乎都是遷出人口大於遷入，每年淨遷出1000人到3000人不等。留不住人的問題讓高雄青年相當憂心。

高雄市獨立書店 三餘書店負責人謝一麟觀察，高雄市以前以製造業為主，但製造業常給人辛苦、骯髒等印象，不太符合現在年輕人對就業 的想像，是青年遷離高雄的主要原因。