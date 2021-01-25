指名台積電！車用晶片大缺貨 德國向台求助

全球車用晶片大缺貨，傳德經濟暨能源部長致函台灣政府籲請提高晶片供給，並指名台積電協助。（路透資料照片）

全球車用晶片大缺貨，據傳德國經濟暨能源部長Peter Altmaier致函台灣 政府，指名希望晶圓代工龍頭台積電 能協助，為德國汽車產業提高晶片供給量。據了解，台積電、聯電及世界先進三大晶圓代工廠都計畫擴增車用晶片產能，但非短期可成，且因部分牽涉嚴格的認證，讓車用晶片缺貨問題至少半年內無法解決。

經濟部昨表示，尚未收到相關信函，無法就具體內容說明，但從去年底開始，的確已由外交管道收到相關各國因車用晶片短缺所提出的請求。

據彭博社報導指出，Peter Altmaier日前致函行政院副院長沈榮津及經濟部長王美花，指出車用晶片缺貨問題已危及德國汽車業及全球經濟復甦，更挑明半導體在汽車產業的重要性，希望台灣政府向台積電等晶圓代工廠傳達這項訊息。

其實車用晶片去年第四季急單湧向各大晶圓代工廠，台積電也發現事態嚴重，首次在上個月的法說會中說明台積電在車用晶片的布局規畫。台積電今年資本支出創歷年新高，其中10%、超過25億美元，就是為因應車用晶片的強勁需求。

半導體業者表示，這波車用晶片大缺貨，完全是疫情 和美中貿易制裁交錯影響的結果。

首先是疫情帶動遠距應用，使各項電腦、網通、電視和遊戲機及資料中心出現強勁需求，相關晶片廠擔心斷鏈，大幅提高安全庫存，讓承接相關邏輯晶片的晶圓代工廠訂單激增，產能利用率也快速拉升。

美國對華為及中芯祭出貿易制裁，加上大陸品牌手機及蘋果加快新機布局，使原在中芯投片的晶片廠如高通、博通和相關大陸IC設計公司，紛紛將訂單轉向台灣晶圓代工廠以分散風險，擠爆台積電、聯電和世界先進的產能。去年第四季相關車廠開工後，發現車用晶片庫存過低，但第二波疫情升起，部分歐美產線仍無法運作，只好再委外尋求代工，更塞爆台灣晶片廠產能。

據了解，8吋晶圓代工價格已調漲，部分客戶甚至主動加價50%，就是希望能要到產能，漲價行動還會持續。日月光等封裝廠也漲價，長約單才能優先排入供貨行列，缺貨程度幾乎已到了「前所未見」的瘋狂地步。

經濟部表示，已針對車用晶片不足問題，請晶片廠全力協助。但各晶圓廠供應鏈透露，目前缺貨問題錯綜複雜，還牽涉到材料缺貨、設備交期延長及晶片須獲得車廠認證等，絕非半年內可解。