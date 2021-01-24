圍堵院內群聚 指揮中心擴建防火牆 專家：時機太慢

部桃病患已陸續撤離，醫護人員分批接受篩檢。（記者林俊良／攝影）

指揮中心強力圍堵衛福桃醫園醫院新冠院內群聚，該群聚隔離14天人數高達967人，是台灣 防疫新冠隔離人數之最。指揮官陳時中 昨強調，人數會繼續增加，要回溯自高風險紅區出院的陪病家屬，難度不低，但他承諾「都會找齊」。面對疫情 以來最大挑戰，將以隔離作為防火牆，確保社區安全。

陳時中的防火牆是擴大隔離、採檢雙管齊下，發言人莊人祥表示，已匡列的967名隔離者，隔離期滿都須採檢，陰性者才能回到社區。陳時中強調，防火牆內出現確診者，「這些都是預期中已發生，但還沒出現的個案」，只要適度隔離，就能阻絕疫情向社區蔓延。

桃醫事件中，指揮中心多次擴建防火牆，起初僅醫院、社區密切接觸者匡為居家隔離，其餘採檢後，陰性者即可自主健康管理，直到1月16日增一名有社區活動史醫護染疫，一改過去疫調定義密切接觸者，將所有可能接觸者皆納隔離對象，甚至院內共同活動史醫師都須隔離七天。

但台大兒童醫院院長黃立民表示，匡列人數建立在疫調人員判斷疫情擴散的風險，從案838與839確診時的採檢人數分析，他認為，指揮中心判定此次桃醫院內感染風險僅限於這兩人，不過，當新冠病毒已經擴散至三間病房時，就應該擴大採檢。

黃立民強調，現在最該做的是針對桃醫所有醫護、相關住院患者做抗體採檢，一旦驗出有抗體，周邊的人都應該列為居家隔離，才能全面圍堵疫情。

前衛生署長葉金川表示，桃醫感染事件現階段仍是「小規模傳播」，看不出會進展到需封城的地步。他推估，此次可能會造成社區感染，但不會一發不可收拾，台灣人現在警覺心高，醫療院所敏感性也高，大規模擴散並不容易。