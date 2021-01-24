新聞眼／挺醫護 堵疫情 不能只靠溫情

部桃群聚擴大，案881因治療牙痛到林口長庚，加上林口長庚陸續收治部桃轉院病患，全院人員加強防疫，緊急備戰。 （記者林俊良／攝影）

衛福部部立桃園醫院群聚感染擴大，12天來出現13名感染案例，是新冠肺炎疫情 發生以來最大院內感染事件；同時，桃醫是全台收治確診者最多的重責醫院，從各地湧入聲援打氣的愛心物資多到爆棚，完全體現台灣 最美麗的風景是人，濃濃的人情味撐起醫護。但除了加油與打氣，到底什麼才是止住這波危機最需要的守護？

從源頭溯起，第一位院內確診住院醫師案838，因為協助麻醉科醫師為自英返台的重症患者案812插管，疑跨區到護理站讓院內分艙管制動線鬆動，不少專家指出，醫護人員工作負荷重，應是這波院內的感染起點，恐怕也是本事件落幕後，最需要被檢討的第一步。

其次，面對傳染力強又多變的新冠病毒，篩不勝篩，指揮中心擴大隔離人數史上最多，並首度啟動回溯關懷，但轉出病人、陪病者，依舊是本波社區感染擴散的隱憂。

12天過去了，清空、防堵、回溯，隔離人數不斷增加，指揮中心認為防火牆內比較不需要擔心，但沒被匡列到的牆外，有沒有具體或系統性的定義標準，作為每次滾動式修正的配套？

以這次九旬老翁的大女兒，即案882為例，明明是同住家人卻未匡列為居隔對象，指揮中心至今也無法確定是家庭群聚還是院內接觸所感染，只說這是防火牆外的「小縫隙」。

圍堵疫情，確實要靠全民齊心拴緊發條，但互相關心取暖的同時，更要就事論事，特別桃醫不只是醫院，還是疫情最前線的把關者，當了一年多的好學生，難免有考不好的時候，安慰同理固然重要，從錯誤中務實檢討，更將成為各醫院防疫 典範。