AZ疫苗供貨不如預期 台灣拉警報

台方拍板採購的新冠疫苗傳出生產發生問題，致供貨不如預期。圖為示意圖。（路透資料照片）

衛福部桃園醫院院內染疫人數持續增加，台灣 採購國際疫苗 進度受到關注，昨有消息指出，台方拍板採購的AZ（牛津疫苗），傳出其疫苗生產發生問題，致供貨不如預期，醫界擔心全球疫苗供應鏈受影響，屆時台方直接採購的1000萬劑AZ疫苗，恐受波及。

台灣新冠疫苗採購一波三折，從先前傳出東洋製藥取得輝瑞BNT疫苗授權後因故破局，到後來中央流行疫情指揮中心拍板宣布2000萬劑疫苗入袋，包括COVAX平台約476萬劑、AZ疫苗1000萬劑，以及另一家洽談中的疫苗約500萬劑，尚未公布哪一家。

衛福部長陳時中日前表示，不知道是否因為生產線上有進度問題，500萬劑疫苗談判有點延遲，可能要再等幾周；COVAX廠牌等簽完約再說。本報系聯合報報導，國民黨前立委孫大千在臉書提出質疑，孫大千說，針對疫苗採購，原本說好的超前部署呢？原本說好的口袋名單是什麼？東洋製藥又是怎麼被做掉的？

孫大千批評，如果按照原本東洋製的採購方案，台灣的醫護人員早在去年底就可以接種疫苗，也根本不會發生部桃醫院的院內感染。究竟是誰害了桃園鄉親要承受這樣的風險？疫苗談判究竟是延遲？還是破局？BNT是否已經準備將原本的訂金歸還台灣？

台北中國時報報導，對於印度 AZ疫苗廠大火，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，台灣進口的是其他地方生產的，供貨應無影響。另對台北市長柯文哲近日示警3月起台灣「買不到英美疫苗」，行政院長蘇貞昌昨說，相關疫苗的採購都已經有把握，而且已掌握相關的數量，請民眾放心。

不過台灣感染症醫學會理事長，台大兒童醫院理事長黃立民指出，印度疫苗廠火災，對全球疫苗的供應鏈還是會產生影響。首先，若COVAX平台的AZ疫苗有印度產的疫苗，平台得到的貨變少，那台灣取得的量可能也會受影響。

報導說，黃立民表示，台灣對國際疫苗採購的速度太慢了，各國先前搶著要BNT、莫德納疫苗，但台灣目前還沒取得，依現在的情況，這兩家疫苗恐怕難以短期內得到。疫苗若無法順利取得，邊境的解封也會受影響，基本上若接種了疫苗，身體就會產生抗體，屆時國際可能會以抗體檢測作為入境的標準，台灣在還沒開打之前，只能靠著落實防疫新生活運動撐下去。