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黑白集／跟著國防部「避桃」 顏色不對就變「歧視」

黑白集
衛生福利部桃園醫院新冠肺炎群聚感染引發「避桃令」爭議。（記者余承翰／攝影）
衛生福利部桃園醫院新冠肺炎群聚感染引發「避桃令」爭議。（記者余承翰／攝影）

衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚感染引發「避桃令」爭議，蔡英文總統貼文「無知和歧視絕對不是疫情的解藥，樹立無謂的敵意，也無助於防疫」。藍營縣市長成為箭靶，急著致電桃園或公開表態「全力助桃」。

「避桃令」的始作俑者是國防部，連指揮官陳時中都呼籲民眾避免到桃園；但部分藍營縣市呼應指揮中心的呼籲，跟著國防部作「超前部署」，卻成了台南市長黃偉哲口中的「落井下石」，更成了蔡英文貼文裡的「無知和歧視」。藍營執政縣市被塑造成抵制桃園，帶風向的手法既嫻熟又精準。

若談「無知和歧視」，去年疫情初始，面對「小明」被拒國門之外，蔡英文是怎麼說的？當時前總統馬英九呼籲秉持人道處理「小明」問題，蔡英文不但回應「沒有歧視問題」，還反擊指馬做過總統，「應該知道現在最優先的還是掌控疫情」。

那麼，如果現在最優先的仍是掌控疫情，國防部和陳時中呼籲避免到桃園就沒有錯，藍營縣市長又怎會是無知和歧視？而如果不是防疫優先，那蔡政府當初「禁小明」顯然就是無知和歧視。但無論如何，對待陸生小明一張臉，對待美歐換另一張臉，雙標防疫不僅助長歧視，更易成疫情破口。

「無知和歧視絕對不是疫情的解藥」，這句話對國家領導人特別適用。川普可以作證。

歧視 疫情 蔡英文

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