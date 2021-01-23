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「如果我有一座新冰箱」大考作文題 台考生：可藏情緒

記者趙宥寧、潘乃欣、鄭惠仁、王昭月、喻文玟／連線報導
台灣昨舉行大學入學考試，有考生親友團送上特製背帶，恭喜順利完試。(記者曾原信／攝影)
台灣昨舉行大學入學考試，有考生親友團送上特製背帶，恭喜順利完試。(記者曾原信／攝影)

「冰什麼，分數高下立判。」台灣昨日大學學測，國文寫作測驗考「如果我有一座新冰箱」，台北市國文教師解題團隊指出，此題比前兩年題目更貼近生活，不過不容易寫好得高分，光是冰箱「冰什麼」就能分出成績高低。建中退休國文教師也說，考生往往不是不會寫，而是不會表達主觀見解。

近兩年學測國寫考溫暖的心、靜夜情懷，教師表示「太空靈」，但國寫又占國文學測成績五成，過去兩年較少考生在國文寫作脫穎而出。補教師表示，今年國文選擇及寫作鑑別度都提升。

國寫如何才能拿高分？中山女高國文教師李明慈表示，「冰箱」主題須緊扣題幹，如導演李安曾失業六年在家，他開始為家人製作美食，李安的冰箱故事，也道出食物是他給家人的溫暖情意。

寫作測驗另一大題探討刪除記憶，題幹引述美國電影「王牌冤家」和台灣導演陳玉勳的電影「健忘村」，要考生分析兩部電影中有關刪除記憶的情節差異。題幹接著描述，假設有一台機器可提供所有想要的幸福經驗，人類該如何抉擇？

建中國文教師周杏芬強調，考生破題就要先表達自身立場。中正高中國文教師張青松建議，支持者可強調能提供給心理創傷或藥物成癮者；若反對，理由可能是「忘掉悲傷不等於幸福」。只要言之成理、文從字順，就能拿到不錯分數。

中一中廖姓考生指出，「冰箱」乍看很難寫，冷靜下來覺得很生活化，自己是獨子有很多心事，冰箱可藏情緒，雖不能互動說話，分享開心的事，它會吹強風慶祝，和它訴苦難過的事，冰箱吹微風安撫。

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