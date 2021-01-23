我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國核酸檢測增「肛拭子」採樣 網：記得換棉籤！

6歲以下每月發300元？兒童津貼料共和黨反對

疫情不能出國蜜月 他們先婚宴不登記

記者施鴻基、尤聰光／台東23日電

去年初爆發新冠肺炎疫情迄今，多國處於鎖國狀態，許多新婚夫婦都先辦結婚儀式，但不登記，盼今年疫情緩和後，再登記結婚，順理成章請長假出國度蜜月，以免公司不准假。但現今全球疫情再度爆發，出國度蜜月恐又成奢望，讓這群「有實無名」的夫妻徒呼負負。

早年台灣的法定結婚採公開儀式認定，2008年改採登記制。這1年來，不少年輕人先辦婚宴儀式，事後為了度蜜月請婚假再辦結婚登記；這波疫情來襲，新人結婚若不想在國內度蜜月，只能苦等疫情退散、國際解封，好去度個蜜月，還得撐著不去登記。

台東吳姓縣民去年底和許姓未婚妻在台東市完成終身大事，兩人都在外地工作，去年10月底宴客36桌完成結婚儀式，但迄今都未登記。他們說，在國內度蜜月總是少了點感覺，本來計畫到冰島看極光或到歐洲16日或20日遊，但去年疫情籠罩全球，哪裡都不敢去。

吳男說，結婚蜜月畢竟是人生大事，不想馬虎解決，先辦婚宴給雙方親友交代，希望今年疫情緩和再去辦登記、請假出國蜜月，未料疫苗雖問世，疫情還是令人緊張，這下不知要等到何時才出得了國。

廖小姐原在新加坡工作，打算在春節前返台和相戀多年的男友辦婚禮，兩人也規畫等疫情紓緩後再去登記。她說，兩人打算在疫情解封後，各自請婚假在海外會合度蜜月，如今台灣疫情愈來愈緊繃，很擔心連婚禮都可能辦不成，而且就算要辦，1群人戴口罩參加婚禮，感覺怪怪的，婚禮歡樂的氣氛也大減，正考慮婚期是否延後1年。

新冠肺炎疫情會拖多久難以預料，有人笑稱現代速食婚姻多，有的夫妻恐怕等不到疫情解禁就要分手，面對這種情況，不如先登記結婚，拿到相關福利和帶薪的婚假再說。

疫情 台灣 新冠肺炎

上一則

有一種餓叫怕醫護餓！台灣民眾捐物資感謝英雄們不逃

延伸閱讀

疫情管很大！新加坡要求居民新年串門一天只限兩戶

疫情管很大！新加坡要求居民新年串門一天只限兩戶
港再增70確診 油麻地擬圍封逐戶「洗樓」

港再增70確診 油麻地擬圍封逐戶「洗樓」
8000劑疫苗「解封」 舊金山暫不缺貨

8000劑疫苗「解封」 舊金山暫不缺貨
瀋陽小區解封 居民扭秧歌慶祝：過年都沒這麼開心

瀋陽小區解封 居民扭秧歌慶祝：過年都沒這麼開心

熱門新聞

美國駐聯合國大使克拉夫特向台灣學生的視訊致詞，中國外交部發言人華春瑩18日指是「擺拍」。（美聯社）

美聯國大使挺台被爆是擺拍 網譏：民進黨給多少片酬？

2021-01-20 02:30
寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。(聯合報系資料照)

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

2021-01-22 19:15
民進黨籍桃園市議員王浩宇遭罷免。本報資料照片

8萬4582票通過 王浩宇成首位被罷免台灣直轄市議員

2021-01-16 07:29
張大千失竊29年的畫作「春山雲瀑」。 （取材自蘇富比秋拍型錄）

張大千「春山雲瀑」失竊29年 李敖「室友」轉賣涉洗錢

2021-01-16 02:30
拜登核心幕僚艾利森。 美聯社

拜登資深外交幕僚：一國兩制到盡頭 美不會承認台獨立

2021-01-16 03:47
無黨籍議員田韻馨被爆隱暪已婚身分，借百萬台幣不還。(取材自臉書)

「沒錢吃飯」裝可憐…美女議員瞞婚 哄男借百萬不還

2021-01-15 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%
中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」
參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物
不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫
扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢